Советник главы региона Владимир Пирожков предлагает заложить в Самарской области фундамент новой отрасли

Я нашел ошибку
Главные новости: 
В программе форума: вопросы подготовки объектов размещения к приему гостей, условия реализации сувенирной продукции в период ЧМ-2018, подготовка инновационного туристического продукта в рамках развития промышленного туризма в Самаре и Самарской области.
6 декабря пройдет форум «Самара-Гостеприимная»
Ее основная цель — информирование населения об основных мерах профилактики, методах своевременной диагностики и необратимости последствий в случае развития болезни.
ПВГУС присоединился к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
Церемония пройдет 1 декабря в 18.00 по московскому времени.
1 декабря на церемонию жеребьевки ЧМ-2018 в Москву приедут Лотар Маттеус, Пеле, Роналдо и Роналдиньо
Главной темой стало подведение итогов реализации городской программы благоустройства и партийного проекта «Городская среда», реализуемого «Единой Россией».
Депутаты Думы Тольятти обсудили с жителями города итоги программы благоустройства
Главы городов должны будут лично встретиться с жителями, которые превысили лимит в 90 поездок по социальной карте.
Дмитрий Азаров дал поручение главам Самары и Тольятти провести прием граждан по вопросам общественных перевозок
С теми, кто будет пытаться «нагнать результат», будут «безжалостно расставаться», сообщили источники РБК.
Путин поставил задачу провести выборы 2018 года без скандалов и нарушений
Все больше потребителей отдают предпочтение электронным сервисам, которые позволяют, не выходя из дома, управлять своим лицевым счетом: оплачивать счета и передавать показания приборов учета.
ПАО «Самараэнерго» объявляет о начале проведению стимулирующей акции «Включайся 2»
Участники: детские и юношеских вокально-хоровые коллективы Самарской области.
В Самарской филармонии пройдет Областной фестиваль детских и юношеских хоров «Школьный корабль»
сегодня  Пятница, 1 декабря, 16:55
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/12:
USD 58.58
0.25
EUR 69.52
0.32
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Советник главы региона Владимир Пирожков предлагает заложить в Самарской области фундамент новой отрасли

1 декабря 2017 13:12
147
Советник главы региона Владимир Пирожков предлагает заложить в Самарской области фундамент новой отрасли Базовым элементом ее будет уникальный летательный аппарат — конвертоплан
 Базовым элементом ее будет уникальный летательный аппарат — конвертоплан.

24 ноября в Самарском университете состоялась открытая лекция известного промышленного дизайнера Владимира Пирожкова — нового советника главы региона по инновациям. В эксклюзивном интервью «ВК» он рассказал о проекте, который может придать мощный импульс развитию Самарской области.

— Неделю назад, во время открытой лекции в Самарском университете, вы упомянули о проекте транспортного средства будущего — вертикально взлетающего аппарата, который может совершить революцию в сфере транспорта. И оказывается, что вы предлагаете строить такие машины в Самаре. Что это за проект?

— Я говорил о конвертоплане. Мы – инженерный центр МИСиС «Кинетика», совместно с КБ «Интеравиа» – предлагаем проект аппарата вертикального взлета и посадки, своеобразный гибрид вертолета, самолета и автомобиля. Можно сказать, аэромобиль. Шесть человек плюс 200 килограммов груза.

— И эта машина способна совершить транспортную революцию?

— Не просто транспортную революцию. Такая машина может изменить весь наш жизненный уклад. Вспомните, как изменил нашу жизнь мобильный телефон. А Интернет?
Здесь то же самое. Вертикальный взлет и посадка — это совершенно другой уровень мобильности для всех. Конвертоплан объединяет в себе «плюсы» вертолета — вертикальный взлет и посадку, преимущества самолета — экономичный полет, и мобильность автомашины. Это возможность без проблем перемещаться куда угодно, возможность легко и быстро добираться в труднодоступные места — по принципу «от двери к двери».

— И вы предлагаете организовать производство такого аппарата в Самарской области. Почему Самара?

— Смотрите, я же сам — тольяттинец. Я — промышленный дизайнер с автомобильной историей, работающий с РКК «Энергия», с «Ростехом». Я очень хорошо знаю, чем живет Тольятти, понимаю, чем живет Самара, и что могут самарские предприятия. Здесь моя малая родина, и я очень хочу, чтобы Самарская область развивалась. А что для этого подходит?
Бренд Самары — крылья! Здесь есть все, чтобы реализовать наш проект — аэрокосмические предприятия, по-современному мыслящие конструкторы, опытные рабочие и хорошо оснащенные научные лаборатории. И есть хорошая спайка между вузами, конструкторскими бюро и производственными возможностями тех же «Авиакора» и РКЦ «Прогресс».

— Ваши встречи в инженерных центрах Самарского университета, поездка на предприятия аэрокосмического комплекса — что вы увидели?

— Ну, например, в Самарском университете есть очень интересные разработки в области аддитивных технологий и композитных материалов. Наш инженерный центр занимается схожими проблемами, и сотрудничество с самарскими учеными может сильно ускорить работу. А технологии магнито-импульсной обработки металлов, которые нам показали, — это самый настоящий мировой уровень.

— В своей лекции вы рассказывали, как запуск в производство вертолета Ка-62 «оживил» моногород вертолетостроителей Арсеньев, а Ка-226 — «поднял» экономику города Кумертау. А для Самары вы приготовили конвертоплан?

— Да, мы поставили задачу — «приземлить» конвертоплан здесь, в Самарской области. Мы хотим, чтобы в регионе появился мегапроект, который не просто загрузит какие-то определенные заводы, не просто создаст современные рабочие места, но который даст молодым людям надежду. Надежду на то, что они будут востребованы. Надежду на интересное, яркое и достойное будущее.

— Конвертоплан… Этот термин хорошо знаком авиационным инженерам. И они прекрасно понимают, как сложно создать такой летательный аппарат. Пока в мире есть только один серийный конвертоплан — американский V-22 Osprey. И он военный – не коммерческий. Вас не пугает сложность задачи?

— Я не буду критиковать Osprey. Скажу только, что в своем проекте мы использовали совершенно другую схему. Наш аппарат уже рассчитан, это вполне реальный проект, хотя, конечно, работы впереди еще много.

— Управлять вертикально взлетающими самолетами и конвертопланами очень сложно. Поэтому успешная гражданская машина должна уметь взлетать и садиться сама — и делать это лучше, чем ездит по дорогам «беспилотная» Tesla. Тем более, если ваших конвертопланов будет много. Что скажете?

— Есть люди, которые этим уже занимаются — например, в компании «Transas Aviation» в Санкт-Петербурге работают над диспетчеризацией и навигацией «многоярусного» воздушного движения.
Летающий, функциональный конвертоплан-беспилотник — это первая фаза нашего проекта. Сначала должны полететь «рабочие макеты по коэффициентам подобия» — уменьшенный точный масштабный макет реальной машины. И такие вот небольшие беспилотники — это отдельный коммерческий проект.

— То есть проект у вас «многоярусный»?

— Да. И он коммерциализируется на каждом этапе. Малые беспилотные конвертопланы могут выполнять самые разные задачи. Большие аппараты — что пилотируемые, что беспилотные — могли бы и людей возить, и грузы — например, какое-то оборудование.
А следующим этапом должна идти уже более тяжелая машина, которая смогла бы перевозить около 20 человек. Это то, о чем все мечтают. Вы представляете, как такие аппараты изменят жизнь людей в Сибири, на Севере, на Дальнем Востоке? Ведь они могут и пожары тушить, и эвакуировать больного, и много еще чего. И им не нужны ни шоссе, ни аэродромы с дорогой инфраструктурой.

— Там, где нет дорог… А не надежнее все-таки строить дороги?

— В России много мест, где построить дорожную инфраструктуру — технически сложно и неподъемно дорого. И вообще в мире очень много стран, которые не могут себе позволить построить развитую дорожную сеть. В этом, кстати, кроется огромный экспортный потенциал нашего проекта. Его будут покупать все страны, кому дороги — не по бюджету.

— И такой воздушный транспорт будет дешевле дорожной сети?

— Смотрите, вот хорошо всем известная автомагистраль «Москва — Санкт-Петербург». Знаете, во что обошлись первые 15 километров? По 70 млн долларов за километр, около 4 млрд рублей по текущему курсу.
Стоимость завода, способного выпускать изделие, о котором мы сейчас говорим, около 500 млн долларов. Это всего семь километров автотрассы «Москва — Санкт-Петербург», а она тянется на 700 километров! И сам аппарат может стоить не более 5 млн долларов, это дешевле, чем вертолет такой же грузоподъемности. При этом он будет экономичнее и быстрее вертолета.
Так что проект выгоден и тем, кто его реализует, и тем, кто купит конвертопланы. А в перспективе, когда будет отлажена система управления воздушным движением, такие аппараты будут летать и в городах.

— Я уверен, что без серьезной государственной поддержки реализовать такой проект будет сложно. Какой «административный ресурс» вы намерены привлечь?

— Наш проект — это большая, масштабная и комплексная идея. И эту идею я в свое время донес до Дмитрия Игоревича Азарова. Я сказал, что было бы очень здорово, если бы Самара заинтересовалась таким проектом. Думаю, что Дмитрий Игоревич хорошо понимает перспективы, поскольку в Самарской области наработан колоссальный опыт в аэрокосмической сфере. И какая яркая история строительства сложной авиатехники! Где, если не в Самаре?

— Вы стали советником по инновациям главы Самарской области. Как это получилось? Был какой-то звонок с предложением?

— Вы знаете, Дмитрий Игоревич предпочитает общаться с людьми лично. А получилось так, что сначала я пригласил его посмотреть наш инженерный центр МИСиС «Кинетика». Он приехал, его заинтересовали проекты, над которыми мы работаем, и во время очередной встречи я получил предложение стать советником — на общественных началах.
Я вижу, что Дмитрий Игоревич собирает качественную команду «продвинутых» специалистов, которые смогли бы обеспечить региону рывок в развитии. Движение, которое бы увидели и оценили самарцы. Мне очень хочется поддержать мою малую родину, поэтому я принял предложение.

— То есть взаимопонимания вы достигли?

— Да, понимание есть. Теперь это понимание надо превратить в движение вперед, в решение конкретных вопросов.

Производство авиационной техники — это очень сложное дело, и нам много чего понадобится. Например, нужен стенд по отработке переходных режимов — режимов перехода от висения к горизонтальному полету и обратно. Нам предстоит решить много вопросов, связанных с безопасностью полетов. В том числе и на уровне законодательства. Над всем этим нужно работать.
Проект конвертоплана обеспечит такую синергию, которую пока даже трудно предсказать: разработка и производство новых материалов, технологий, двигателей, систем, понадобятся светлые головы и умелые руки.
А на выходе мы получим фактически новую отрасль, базовым элементом которой будет вот эта наша машина, наш конвертоплан. К которому приложатся потом новые рабочие места, новые технологии, новые операторы. Помните время, когда появился мобильный телефон? Он ведь тоже появился, как базовый элемент системы. А потом появились «Билайн», МТС, «МегаФон» и так далее...
Я думаю так: Самара — не самый богатый регион в стране, и это, может быть, даже хорошо. Здесь не избалованы огромными бюджетами, но в то же время нашли способы работать и получать реальные результаты. Конечно, всегда хочется иметь больше возможностей. Но люди умеют жить в тех условиях, которые их окружают. Что есть — с тем и надо работать.


    Промышленный дизайнер мирового уровня вырос в Тольятти. Около 20 лет работал на автоконцерны Citroen и Toyota. В 2007 вернулся в Россию. Возглавляет инженерный центр МИСиС «Кинетика». Разрабатывал интерьеры самолета «Сухой Суперджет-100», интерьеры нового космического корабля «Федерация» и факел зимней Олимпиады Сочи-2014.



Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
1 декабря 2017  13:12
Советник главы региона Владимир Пирожков предлагает заложить в Самарской области фундамент новой отрасли Базовым элементом ее будет уникальный летательный аппарат — конвертоплан
Советник главы региона Владимир Пирожков предлагает заложить в Самарской области фундамент новой отрасли
 Базовым элементом ее будет уникальный летательный аппарат — конвертоплан. Экономика региона
146
1 декабря 2017  11:42
С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам Об этом на заседании губернской думы заявил врио губернатора Дмитрий Азаров.
С 1 января в Самарской области впервые за 5 лет будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты ветеранам
Об этом на заседании губернской думы заявил врио губернатора Дмитрий Азаров. Экономика региона
202
1 декабря 2017  10:40
В Самарской области открывается откормочная площадка на 600 голов Также пройдет межрегиональный семинар-совещание заводчиков калмыцкой породы крупного рогатого скота.
В Самарской области открывается откормочная площадка на 600 голов
Также пройдет межрегиональный семинар-совещание заводчиков калмыцкой породы крупного рогатого скота. Экономика региона
150
Весь список
Финансы и Банки
1 декабря 2017  13:00
Предприниматели Поволжья экономят средства и время с помощью электронного документооборота Более 38 тысяч юридических лиц – клиентов Поволжского банка ПАО Сбербанк используют услугу e-invoicing.
Предприниматели Поволжья экономят средства и время с помощью электронного документооборота
Более 38 тысяч юридических лиц – клиентов Поволжского банка ПАО Сбербанк используют услугу e-invoicing. Финансы и Банки
123
30 ноября 2017  12:08
Сбербанк осуществил первую в России платёжную транзакцию с применением технологии блокчейн Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками.
Сбербанк осуществил первую в России платёжную транзакцию с применением технологии блокчейн
Ценность ее, прежде всего, это высокая скорость исполнения перевода между участниками. Финансы и Банки
212
29 ноября 2017  14:54
Услуга постепенно становится популярной. Так, за ноябрь ульяновцы оплатили с помощью банковской карты более 5000 поездок на общественном транспорте.
Жители Ульяновска могут оплачивать проезд банковской картой
Услуга постепенно становится популярной. Так, за ноябрь ульяновцы оплатили с помощью банковской карты более 5000 поездок на общественном транспорте.  Финансы и Банки
549
Весь список
Строительство
30 ноября 2017  12:18
Самарская область отказалась от проектирования наукограда
Самарская область отказалась от проектирования наукограда "Гагарин-центр" у стадиона к ЧМ-2018 в Самаре
Стороны не имеют претензий друг к другу. Строительство
285
23 ноября 2017  16:41
Долевое строительство в Минске
Долевое строительство в Минске
 Приобрести квартиру или дом в Минске хотят многие люди. Беларусь является страной, в которых много лесов и чистых озер. Она имеет свои уникальные традиции и... Строительство
140
17 ноября 2017  14:02
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили.
Фрунзенский мост в Самаре достроят не раньше 2019 года
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию моста снова изменили. Строительство
341
Весь список

Новости

27.11.2017
Владимир Пирожков: «Если мы сможем связать массовое прозводство с авиакосмичеcкой техникой, это будет новый импульс городу и области».
Промышленный дизайнер, который сотрудничал с мировыми брендами, прокомментировал...
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
15.11.2017
Пылевые вентиляторы — незаменимое оборудование для помещений с высокой степенью загрязнения воздуха
 Деятельность некоторых предприятий подразумевает образование большого...
13.11.2017
Жалюзийная дверь новое веяние дверной индустрии
 Двери жалюзийные — довольно новое направление в дверном деле. Благодаря...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
978
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
942
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
1992
Весь список
Бизнес
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
136
2 ноября 2017  17:33
Выбор мебели для кафе
Выбор мебели для кафе
 Посещая кафе или ресторан, каждый человек желает провести время в уютной и комфортной обстановке.  Бизнес
136
2 ноября 2017  17:31
Сайт, как способ продвижения бизнеса
Сайт, как способ продвижения бизнеса
 Сегодня все понимают, что для продвижения бизнеса в современном мире нужен хороший сайт. Для того чтобы ресурс привлекал покупателей нужно создавать его,... Бизнес
123
Весь список


Новости компаний
29 ноября 2017  11:14
Жителей Самарской области обвиняют в краже более 215 000 кВт/ч электроэнергии за месяц
Жителей Самарской области обвиняют в краже более 215 000 кВт/ч электроэнергии за месяц
Больше всего случаев безучетного потребления выявлено в Сергиевском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах. Новости компаний
470
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1920
13 ноября 2017  13:38
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны.
Минобороны РФ заплатит самарскому «Авиакору» 241 миллион рублей
Апелляционный суд частично удовлетворил заявление Минобороны. Новости компаний
320
13 ноября 2017  11:56
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона Об этом заявил АВТОВАЗ.
Водители смогут управлять Lada Granta со смартфона
Об этом заявил АВТОВАЗ. Новости компаний
242
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
65
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
111
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
158
Весь список
Транспорт
1 декабря 2017  11:55
Тепло в самарских трамваях и троллейбусах пустят к следующей неделе В связи с техническими особенностями это происходит постепенно.
Тепло в самарских трамваях и троллейбусах пустят к следующей неделе
В связи с техническими особенностями это происходит постепенно. Транспорт
122
1 декабря 2017  10:49
В Самаре представят обновленный интерьер фирменного поезда «Жигули» 3 декабря «Федеральная пассажирская компания» отмечает День рождения и разделяет этот праздник с пассажирами.
В Самаре пассажирам представят обновленный интерьер фирменного поезда «Жигули»
3 декабря «Федеральная пассажирская компания» отмечает День рождения и разделяет этот праздник с пассажирами. Транспорт
136
29 ноября 2017  11:53
С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги.
С 28 ноября по 27 декабря путешествовать в поездах можно будет с 50%-ной скидкой
Скидка применяется к стоимости проезда и не распространяется на дополнительные услуги. Транспорт
393
28 ноября 2017  17:59
Надежные грузоперевозки любого типа через сервис Юду
 У каждого хоть раз в жизни был переезд. Это могла быть смена квартиры, переезд по работе в новый офис или традиционный заезд на дачу. Собрать и упаковать вещи... Транспорт
102
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4939
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1763
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8654
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2460
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9872
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2840
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
1920
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1452
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1798
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1685
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1414
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3042
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на мастер-класс по составлению резюме на французском языке
В Самаре пройдет межрегиональный фестиваль интеллектуальных игр «СамариУМ – 2017»
В Самаре в ДК Литвинова пройдет Межрегиональный чемпионат по восточным танцам Belly Dance 2017
Весь список
Популярное
за сегодня

В Сызранской больнице скончалась новорожденная девочка из-за несвоевременного выявления врожденного заболевания

725

Виктор Сазонов: «Пополнение бюджета и эффективное расходование средств областного бюджета – это стратегические задачи, которые мы должны активно реализовывать».

260

Алина Копосова из Самары стала победительницей на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России – 2017»

224
за неделю

В Самарской области после столкновения с мусоровозом погиб водитель "тринадцатой"

2342

В Самаре появится Северное шоссе

2168

Самарец поймал в Волге европейского угря.

1972
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Декабрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда