Состоялось четвертое в этом году заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области

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Губернаторпроводит четвертое в этом году заседание совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области. По мнению Главы региона,совет- это эффективная площадка для диалога между органами власти и потенциальными инвесторами по реализации проектов.За прошедший год работы Совета по инвестициям господдержку в той или иной форме получили 9 инвестпроектов с общим объёмом капвложений 30 млрд.руб.Улучшение деловых настроений способствовало укреплению позиций Самарской области в нацрейтинге состояния инвестклимата АСИ (рост 17 пунктов).Кроме того, по итогам 6 месяцев 2018 года впервые за последние 3 года в регионе инвестиции вышли из области отрицательных значений. Рост инвестиций в основной капитал - 101,3% (в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2017 года)