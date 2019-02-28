Сегодня заканчивается прием заявок от предпринимателей на конкурс Стартап Тур 2019

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Напомним, в Самарской области 14 и 15 марта пройдет одно из самых масштабных событий по привлечению и развитию высокотехнологичных бизнес-проектов на площадке технопарка "Жигулевская долина".Победитель конкурса получит денежный приз в размере 300 000 рублей, а финалисты конкурса 29 и 30 мая 2019 года примут участие в конференции Startup Village в Сколково. Подробная информация о мероприятиях конкурса: программе OIST2019.«Стартап Тур – это путевка в будущее не только для новаторов и изобретателей, но и для всех жителей региона. Мероприятие даст возможность понять, какие из представленных в этом году проектов, будут востребованы и как они смогут изменить нашу жизнь», - отмечает министр экономического развития и инвестиций региона