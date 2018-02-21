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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Счетная палата Самарской области уличила Центр помощи детям в растрате

21 февраля 2018 12:01
198
Счетная палата Самарской области уличила Центр помощи детям в растрате Направлено обращение в прокуратуру.
Направлено обращение в прокуратуру.

Счетная палата Самарской области направила обращение в региональную прокуратуру по факту выявленных нарушений в работе Центре помощи детям.

Счетная палата Самарской области выявила ряд грубых нарушений в работе Центра помощи детям в ходе проверки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По имеющимся данным, в ходе проверки ведомством было установлено, что руководство центра неэффективно расходовало средства, выделенные из регионального бюджета, поскольку в учреждении содержалось меньше воспитанников, чем позволяли проектные мощности. Кроме того, нарушения были выявлены в ходе учета медицинских препаратов. Сотрудниками ведомства также была обнаружена недостача по 17 наименованиям предметов одежды и обуви и излишки по 7 наименованиям на общую сумму 109 тысяч рублей.
471 тысячу рублей руководство центра незаконно списало на ГСМ. Данный факт был выявлен в ходе проверки путевых листов. Наравне с этим, руководящим звеном неоднократно осуществлялось неправомерное списание продуктов питания.
В сообщении также говорится, что питание для воспитанников центра было организовано не в соответствии с возрастными категориями. Зачастую численность детей в группах превышала допустимую норму.
Отчет о результатах мониторинга Счетная палата направила в Самарскую губернскую думу. Информационные письма ведомство направило в министерство социально-демографической и семейной политики региона, управление Роспотребнадзора Самарской области и министерство имущественных отношений региона, пишет "ФедералПресс".
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Комментарии



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