Счетная палата Самарской области пришла к выводу, что Фонд капремонта неэффективно расходовал средства
29 ноября 2018 13:00
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Счетная палата пришла к выводу, что Фонд неэффективно расходовал средства практически по всем направлениям своей работы. Эту информацию сегодня проверяют в региональном министерстве энергетики и ЖКХ. Однако соглашаться с доводами контролеров чиновники не спешат. Подробности – в материале «ФедералПресс».
Последняя проверка Счетной палаты Самарской области работы регионального оператора «Фонд капитального ремонта», как и двумя годами ранее, показала завышение расходов Фонда на собственные нужды. Зарплаты работников ФКР частично компенсируются из областного бюджета. В 2017 году правительство утвердило на это субсидию в размере 95 млн рублей, повысив ее на 10 млн по сравнению с предыдущим годом. Однако одной субсидией дело не ограничилось. Еще 90 млн рублей губерния выделила Фонду на оплату процентов по кредитам и на исполнение судебного акта, который требовал внести в госказну 73 млн рублей – суд оштрафовал Фонд за использование средств, предназначенных на капремонт многоквартирных домов, на собственное содержание. Иными словами, освоив чужие деньги, ФКР рассчитался с федеральной властью за счет региональной казны.
При этом регоператор ведет предпринимательскую деятельность, за счет чего зарабатывает вдвое больше, чем выделяет ему область. С 2015 по 2017 год объем самостоятельно заработанных Фондом средств составил около 159 млн рублей. 65 % из них Фонд потратил на зарплаты 198 сотрудников – около 43 тыс. рублей в месяц на человека, не считая субсидии из бюджета на содержание в размере 95 млн рублей. Размер зарплат руководства фонда не раскрывается. Однако Счетная палата указывает, что функциональные обязанности семи из десяти руководителей Фонда дублируются.
Кроме штатных сотрудников, Фонд привлекает специалистов со стороны. В 2017 году они занимались проверкой проектной документации, подготовкой расчетов стоимости капремонта, претенциозной работой и работой с корреспонденцией. На их услуги ушло 2,4 млн рублей, что аудиторы также признали неэффективной тратой.
В общей сложности в 2017 году ФКР получил 335 млн рублей – вдвое больше, чем в 2015 году. При этом план по площади капитального ремонта многоквартирных домов по сравнению с 2016 годом сократился вдвое, а количество домов сократилось на 79. Всего Фонду предстояло организовать капремонт 965 МКД. Но и по ним ремонт проведен не полностью: 6 % составило отставание по количеству и 9,5 % – по площадям.
Интерес аудиторов привлекла и работа отдела начисления и учета платежей жилищно-коммунальных услуг со штатной численностью 11 единиц, который занимался исключительно предпринимательством и заработал почти 16 млн рублей за счет договора с ООО «СамРЭК-Эксплуатация». Счетная палата отметила, что уставом Фонда услуги по начислению платежей за ЖКУ не предусмотрены. И напомнила, что Фонд является некоммерческой организацией, целью которой по закону является достижение общественных благ.
В целом аудиторы пришли к выводу, что Фонд капремонта неэффективно расходовал средства почти по всем направлениям работы. Отчет о результатах экспертизы направлен главе региона, в губернскую думу, в областное минЖКХ и ГЖИ. Однако отвечать за ошибки, судя по всему, будет некому: в августе возглавлявшего Фонд Михаила Архипова и его брата Алексея арестовали по подозрению в получении откатов от одного из подрядчиков – ООО «Инженерные сети Самары».
Председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ областной Общественной палаты, член попечительского совета ФКР Виктор Часовских подчеркивает, что при всех нарушениях Фонда Счетная палата не нашла злоупотреблений в части траты денег населения.
«Важно, чтобы жители области не истолковали отчеты контрольного органа неверно и не подумали, что их деньги на капремонт тратятся неправильно, – говорит эксперт. – Основная масса нарушений касалась средств, которые Фонд зарабатывал сам в ходе своей финансово-хозяйственной деятельности. Другая часть средств, которая шла на зарплаты, оргтехнику, содержание помещения и прочее, утверждалась бюджетом области. Депутаты губернской думы, принимавшие бюджет, посчитали, что есть необходимость повысить эти расходы, и повысили их».
Увеличение объемов фондовых средств при сокращении площадей и количества домов тоже объяснимо, добавляет Часовских: «Разные виды работ предполагают разные суммы. В 2014–2015 годах в рамках программы капремонта, в основном, ремонтировали крыши. А потом начались ремонты фасадов с утеплением и инженерные работы, что стоит гораздо дороже. Соответственно, за одну и ту же выделенную сумму можно сделать 100 домов, а можно и 70 в зависимости от вида работ и цен на них».
«То, что 65 % доходов Фонда тратится на зарплаты его сотрудников, это нормально – на что еще тратить эти деньги, кроме аренды помещения и оплаты услуг ЖКХ? – говорит член комитета губдумы по ЖКХ Михаил Матвеев. – Ненормально другое: когда Фонд держит на банковских счетах денежные средства, в том числе средства от взносов граждан, по которым набегают проценты, эти проценты Фонд считает своей прибылью и тратит их на тех же сотрудников».
По словам депутата, за счет подобных манипуляций с бюджетными и народными деньгами доверие к Фонду давно снижено и с годами не вырастает, в отличие от людского возмущения. Однако это не скажется на падении взносов – система штрафов и пеней в последние годы работает как часы, а Счетная палата и прежде вскрывала нарушения Фонда, но это ни к чему не привело.
Усмирить разгулявшийся Фонд, как считает Михаил Матвеев, должен попечительский совет во главе с губернатором, который выступает его контрольным органом.
«Я был членом этого совета при экс-губернаторе Николае Меркушкине. И за время его правления совет собирался лишь дважды, несмотря на поступающую информацию о коррупционных нарушениях руководства регоператора. Я лично неоднократно инициировал созыв, направляя в адрес Меркушкина предложения, но все было тщетно. На мой взгляд, нужно возобновить работу попечительского совета как контролирующего органа, чтобы он существовал реально, а не на бумаге», – подчеркивает парламентарий.
Виктор Часовских также уверен, что контрольный орган в ближайшее время займется замечаниями Счетной палаты. «Нужно пересмотреть штатное расписание, функциональные обязанности всех специалистов, в первую очередь – руководящих, чтобы исключить дублирующие функции. А главное – необходимо четко определить в положении о фонде, в каких объемах и на что именно он может тратить средства, полученные от своей деятельности. Прежде эти границы были размыты. Возможно, установив их, мы уменьшим нагрузку на бюджет», – предположил член попечительского совета.
Тем временем в «белом доме» ожидают пояснения от регоператора, которые Фонд должен предоставить в ближайшее время, ответили «ФедералПресс» в минэнергетики и ЖКХ Самарской области. До этого выводы об отрицательных результатах работы Фонда капремонта чиновники назвали преждевременными.
«Информация Счетной палаты проверяется, запрошены дополнительные сведения от Фонда капитального ремонта. Если изложенные факты подтвердятся, нами будут приняты самые решительные меры», – заявил «ФедералПресс» министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков. – Не секрет, что к деятельности Фонда возникают вопросы как со стороны граждан, так и со стороны государственных органов. Это неудивительно, учитывая серьезнейший объем работ, осуществляемых организацией, – с момента ее создания капитальный ремонт прошел в 3482 многоквартирных домах, это более 15 % от общего количества МКД в Самарской области. Задача номер один, поставленная в том числе губернатором Дмитрием Азаровым, – сделать работу Фонда открытой, прозрачной и эффективной. Выводы Счетной палаты позволят нам обнажить проблемы, найти пути их скорейшего решения».
В защиту ФКР замминистра Сергей Ульянкин привел то, что объем финансирования Фонда существенно не изменился, исключая дополнительно выделенные средства в 2017 году. Данные минЖКХ по объему работ тоже немного расходятся с отчетом СП. С учетом объектов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов, в рамках подготовки к ЧМ-2018 регоператор отремонтировал не 965, а 1029 МКД, общая площадь которых превысила показатели 2016 года, указал Ульянкин.
Да и прозрачность Фонда, с точки зрения министерства, не вызывает сомнений – на сайте регоператора и в других открытых источниках приводится вся информация о финансово-хозяйственной деятельности ФКР, а его работа контролируется как попечительским советом, так и общественными наблюдателями.
Что касается нового руководителя регоператора, то он будет назначен на должность по результатам открытого конкурса.
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