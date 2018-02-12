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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарскую область посетит делегация Республики Беларусь

12 февраля 2018 10:33
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Самарскую область посетит делегация Республики Беларусь В рамках визита состоится торжественная церемония передачи автобусов «МАЗ».
В рамках визита состоится торжественная церемония передачи автобусов «МАЗ».

13 февраля 2018 года состоится визит в Самарскую область делегации Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом
Республики Беларусь в Российской Федерации Игорем Викторовичем Петришенко.
В составе делегации – руководители крупнейших промышленных компаний Республики Беларусь (в том числе ОАО «МАЗ»), представители
государственных и коммерческих предприятий.

В программе пребывания делегации в Самарской области: возложение цветов к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» (11.15, площадь
Славы), торжественная церемония передачи автобусов «МАЗ» для использования на маршрутах общественного транспорта г.о. Самара (12.30,
площадь Славы), посещение строящейся площадки дилерского центра «Беларусь» (17.30, Крутые Ключи, ул. Мира, 11), сообщает пресс-служба облправительства.
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