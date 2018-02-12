Самарскую область посетит делегация Республики Беларусь
12 февраля 2018 10:33
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13 февраля 2018 года состоится визит в Самарскую область делегации Республики Беларусь во главе с Чрезвычайным и Полномочным послом
Республики Беларусь в Российской Федерации Игорем Викторовичем Петришенко.
В составе делегации – руководители крупнейших промышленных компаний Республики Беларусь (в том числе ОАО «МАЗ»), представители
государственных и коммерческих предприятий.
В программе пребывания делегации в Самарской области: возложение цветов к мемориальному комплексу «Скорбящая мать» (11.15, площадь
Славы), торжественная церемония передачи автобусов «МАЗ» для использования на маршрутах общественного транспорта г.о. Самара (12.30,
площадь Славы), посещение строящейся площадки дилерского центра «Беларусь» (17.30, Крутые Ключи, ул. Мира, 11), сообщает пресс-служба облправительства.
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