Самарское ТТУ возьмет в долг еще 130 миллионов рублей
12 июля 2018 13:28
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Самарское трамвайно-троллейбусное управление возьмет в долг еще 130 миллионов рублей. Указанная сумма пойдет на пополнение оборотных средств и погашение образовавшихся долгов. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
«Самарское трамвайно-троллейбусное управление возьмет кредит в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в размере 130 миллионов рублей на срок не более 26 месяцев, с погашением по графику выборки кредитных ресурсов с правом досрочного погашения», – говорится в описании объекта закупки.
Согласно аукционной документации, кредитор получит за свои услуги 39,4 миллиона рублей в качестве процентов. Заемщик должен погасить кредит за 26 месяцев. Имя победителя аукциона станет известно 23 июля.
Напомним, ранее муниципальное предприятие уже взяло кредит на 189 миллионов рублей. Позже ТТУ получило еще 50 миллионов на погашение долгов. В конце мая предприятие разместило аукцион еще на 130 миллионов рублей, пишет ФедералПресс.
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