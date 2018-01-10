Я нашел ошибку
Главные новости: 
МЧС Самарской области: Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
МЧС Самарской области: Выходя на лед нужно быть крайне внимательным и соблюдать меры безопасности!
В случае, если издание, признанное иноагентом, не будет регистрироваться или маркировать материалы, Роскомнадзор может принять решение о его блокировке, сказано в законопроекте.
В Госдуме поправки о «блогерах-иноагентах» уже получили поддержку комитета по информполитике
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее.
Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла 20,5% — лучший результат за последние шесть лет
Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 23–24 октября 2017 года, в нем принимали участие 1200 россиян в возрасте от 18 лет.
Каждый пятый россиянин готов отказаться от печатных СМИ в пользу электронных газет и журналов, показал опрос ВЦИОМ
Свое решение в Минтруде объяснили отсутствием их законодательного регулирования.
Чиновникам разрешили не указывать криптовалюты в справке о доходах
По мнению ‪Дмитрия Азарова, минтранс недостаточно оперативно реагирует на обращения в соцсетях.
Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину организовать встречу с общественностью по вопросам организации дорожного движения
Единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную прозрачность долевого строительства для граждан и всех участников жилищной сферы.
В России заработала единая информационная система жилищного строительства
Никаких возрастных ограничений для работы в
Глава компании "Директ Бизнес Солюшн" рассказала, как получить у них работу
сегодня  Четверг, 11 января, 00:57
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/01:
USD 56.87
-0.18
EUR 67.88
-0.33
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарские семьи с первенцами будут получать 9967 рублей ежемесячно

10 января 2018 13:14
211
Самарские семьи с первенцами будут получать 9967 рублей ежемесячно Материальная помощь оказывается только семьям со среднедушевым доходом.
Материальная помощь оказывается только семьям со среднедушевым доходом.

Самарцы, впервые ставшие родителями в 2018 году, будут получать материальную помощь в течение 1,5 лет.
Размер ежемесячной выплаты самарским семьям - 9967 рублей (минимальный прожиточный минимум для детей).
Данная выплата предоставляется и семьям, которые решили усыновить первого малыша в 2018 году.
У семьи есть 6 месяцев со дня рождения (усыновления) первенца для того, чтобы подать заявление на получение выплаты - тогда выплаты будут производить со дня рождения ребенка. Если обратиться позже, выплаты будут назначены со дня обращения.

Материальная помощь оказывается только семьям со среднедушевым доходом, не превышающим полтора прожиточного минимума трудоспособного населения. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Самарской области 11072 рублей. Таким образом, если в семье три человека (папа, мама и первенец), то общий доход семьи не должен превышать 49824 руб. в месяц (11072 рублей умножить на 1,5 и на три).
Ребенок, за которого полагаются выплаты, должен быть рожден с 1 января 2018 года и являться гражданином России.
Напомним, при рождении второго ребёнка в России выплачивается материнский капитал, кроме того, в Самарской области около 10 тысяч рублей ежемесячно получают родители троих детей, помимо набора льгот, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
10 января 2018  23:54
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее.
Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла 20,5% — лучший результат за последние шесть лет
Крупнейший российский автоконцерн АвтоВАЗ продал в 2017 году 311,6 тыс. автомобилей, что на 17% больше, чем годом ранее.   Экономика региона
86
10 января 2018  13:14
Самарские семьи с первенцами будут получать 9967 рублей ежемесячно Материальная помощь оказывается только семьям со среднедушевым доходом.
Самарские семьи с первенцами будут получать 9967 рублей ежемесячно
Материальная помощь оказывается только семьям со среднедушевым доходом. Экономика региона
210
10 января 2018  12:25
Россияне потратили почти 1 трлн рублей в новогодние каникулы В новогоднюю ночь сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек.
Россияне потратили почти 1 трлн рублей в новогодние каникулы
В новогоднюю ночь сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек. Экономика региона
153
Весь список
Финансы и Банки
10 января 2018  22:47
Государство готово помочь семьям с детьми в покупке жилья в ипотеку, взяв на себя уплату части процентов.
Семьи с детьми смогут брать ипотеку по льготной ставке 6% – правительство выделило на это субсидии
Государство готово помочь семьям с детьми в покупке жилья в ипотеку, взяв на себя уплату части процентов.   Финансы и Банки
235
10 января 2018  15:17
В 2017 году богатые россияне активно получали налоговое резидентство на Кипре, в Израиле, Великобритании и Монако. 60% богатых граждан России опасаются раскрытия зарубежных активов.
Россия с 2018 года начнет получать информацию о зарубежных счетах своих резидентов
 В 2017 году богатые россияне активно получали налоговое резидентство на Кипре, в Израиле, Великобритании и Монако. 60% богатых граждан России опасаются... Финансы и Банки
196
10 января 2018  13:30
Сбербанк запустил акцию «Приведи друга» малому бизнесу Акция продлится до 30 апреля 2018 года включительно.
Сбербанк запустил акцию «Приведи друга» малому бизнесу
Акция продлится до 30 апреля 2018 года включительно.  Финансы и Банки
187
Весь список
Строительство
29 декабря 2017  13:05
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей.
Новый Дворец спорта вызвал скепсис у самарцев
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1680
26 декабря 2017  13:29
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары.
Подрядчик представил фотоотчет о строительстве Фрунзенского моста
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
792
22 декабря 2017  09:05
Дмитрий Азаров о Самара-Арене:
Дмитрий Азаров о Самара-Арене: "К контрольным матчам стадион будет готов"
Контроль за производством работ ведется в ежедневном режиме Строительство
421
Весь список

Новости

Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
05.01.2018
Как выбрать жилье эконом-класса в новостройках Москвы?
 Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
28.12.2017
Лучший сервис для поиска и сдачи квартир в аренду
Теперь  аренда апартаментов в москве  или любой другой недвижимости...
Специфика сооружения печей и каминов
06.12.2017
Специфика сооружения печей и каминов
 Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
Все новости →
Налоги
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1051
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1033
19 сентября 2016  15:30
Рынок труда в Самаре в текущем году
 Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2076
Весь список
Бизнес
23 декабря 2017  17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.
Оценка малым бизнесом своих перспектив заметно ухудшилась, сообщил Альфа-банк
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными.   Бизнес
369
12 декабря 2017  21:00
Цифровая лазерная печать
Цифровая лазерная печать
 Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
126
13 ноября 2017  17:30
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
Продвижение web сайтов и контекстная реклама от интернет-маркетолога Игоря SEO Шевченко
 Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко.  Бизнес
727
Весь список


Новости компаний
9 января 2018  10:44
АВТОВАЗ поднял цены Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины
АВТОВАЗ поднял цены
Одновременно предложены скидки на новые и прошлогодние машины.  Новости компаний
166
9 января 2018  10:07
АВТОВАЗ запускает конвейеры после каникул
Завод приступил к работе сегодня, 9 января. Новости компаний
158
28 декабря 2017  12:24
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подал иск на банкротство ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей.
«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подал иск на банкротство ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти»
Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей. Новости компаний
230
28 декабря 2017  09:11
Самарские производители стройматериалов добрались до Венесуэлы
Самарские производители стройматериалов добрались до Венесуэлы
 26 декабря из Большого порта Санкт-Петербурга в Венесуэлу отправились 12 контейнеров с сэндвич-панелями производства АО «Теплант». Новости компаний
242
Весь список
IT и Коммуникации
25 ноября 2017  10:09
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
Обзор наушников Sennheiser GSP 350
 Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
171
9 ноября 2017  20:55
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
Аксессуары к телефонам и планшетам - как выбрать
 Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
198
20 октября 2017  16:50
Сервис покупки авиабилетов
Сервис покупки авиабилетов
 Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
267
Весь список
Транспорт
10 января 2018  18:55
В Самаре до конца недели планируют пустить троллейбусы по кольцу на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова
В Самаре до конца недели планируют пустить троллейбусы по кольцу на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова
  Транспорт
158
10 января 2018  09:46
Самарский метрополитен хочет взять в долг 35 млн рублей Вернуть деньги организация планирует в течение 120 дней.
Самарский метрополитен хочет взять в долг 35 млн рублей
Вернуть деньги организация планирует в течение 120 дней. Транспорт
186
9 января 2018  14:00
Оглашены даты январских спецрейдов ГИБДД по Тольятти Первый состоится 11 января.
Оглашены даты январских спецрейдов ГИБДД по Тольятти
Первый состоится 11 января. Транспорт
617
9 января 2018  14:00
Оглашены даты январских спецрейдов ГИБДД по Тольятти Первый состоится 11 января.
Оглашены даты январских спецрейдов ГИБДД по Тольятти
Первый состоится 11 января. Транспорт
140
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6082
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2302
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9232
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2846
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11020
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3235
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3013
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1814
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2214
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2108
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1759
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3391
Весь список

Мероприятия
27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»
В Загородном парке в Самаре пройдут славянские народные гулянья
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда