Самарские семьи с первенцами будут получать 9967 рублей ежемесячно
10 января 2018 13:14
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Самарцы, впервые ставшие родителями в 2018 году, будут получать материальную помощь в течение 1,5 лет.
Размер ежемесячной выплаты самарским семьям - 9967 рублей (минимальный прожиточный минимум для детей).
Данная выплата предоставляется и семьям, которые решили усыновить первого малыша в 2018 году.
У семьи есть 6 месяцев со дня рождения (усыновления) первенца для того, чтобы подать заявление на получение выплаты - тогда выплаты будут производить со дня рождения ребенка. Если обратиться позже, выплаты будут назначены со дня обращения.
Материальная помощь оказывается только семьям со среднедушевым доходом, не превышающим полтора прожиточного минимума трудоспособного населения. Прожиточный минимум для трудоспособного населения в Самарской области 11072 рублей. Таким образом, если в семье три человека (папа, мама и первенец), то общий доход семьи не должен превышать 49824 руб. в месяц (11072 рублей умножить на 1,5 и на три).
Ребенок, за которого полагаются выплаты, должен быть рожден с 1 января 2018 года и являться гражданином России.
Напомним, при рождении второго ребёнка в России выплачивается материнский капитал, кроме того, в Самарской области около 10 тысяч рублей ежемесячно получают родители троих детей, помимо набора льгот, пишет Самру.ру.
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