Самарская область развивает взаимовыгодное сотрудничество с Хабаровским краем

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В составе делегации – представители региональных минпрома и минэконома, администрации города Тольятти, руководители губернских промпредприятий и СНИУ имени академика С.П.Королева.Соглашение о сотрудничестве между регионами было подписано в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме. Глава области Дмитрий Азаров и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт договорились развивать отношения в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.«Тот мощный промышленный потенциал, которыми обладают и Хабаровский край, и Самарская область, может дать определенную синергию, объединяя усилия по самым разным направлениям сотрудничества», – подчеркнул Дмитрий Азаров на ПМЭФ'18.В составе делегации – врио заместителя председателя Правительства – министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин, который хорошо знаком с экономическим потенциалом дальневосточного региона. В 2014-2016 годах он работал первым заместителем Председателя Правительства Хабаровского края.«Соглашение о сотрудничестве – это не формальный документ, а серьезная основа, которая формирует направления взаимодействия. Это сигнал регионам – не надо замыкаться внутри себя. Мы должны развивать кооперационные связи, вырабатывать механизмы взаимовыгодной поддержки», – отметил Николай Брусникин.Глава областного минпрома будет курировать одно из ключевых направлений – сотрудничество региона в области авиа- и машиностроения. В этой связи самарская делегация посетит предприятия, расположенные на территориях опережающего социально-экономического развития в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.Также будет изучен ход реализации программы комплексного социально-экономического развития города Комсомольска-на-Амуре. По словам Николая Брусникина, этот опыт может быть полезен и при разработке Стратегии города Тольятти. «В Автограде уже созданы все институты развития, которые существуют в стране. Ими только нужно научиться пользоваться», – подчеркнул глава областного минпрома.Еще одно направление сотрудничества связано с пищевой промышленностью. Так, хабаровские бизнесмены заинтересованы в прямых поставках морепродуктов на прилавки самарских магазинов. Исключение посредников из производственно-торговой цепочки позволит значительно снизить стоимость дальневосточных деликатесов, сообщает пресс-служба облправительства.