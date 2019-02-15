Самарская область и радиэлектронный концерн «Вега» подписали соглашение в сфере инноваций

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В четверг, 14 февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи было подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и АО «Концерн радиостроения «Вега».Концерн входит в госкорпорацию «Ростех», в его составе 19 предприятий радиоэлектронного комплекса.Соглашение предусматривает сотрудничество по внедрению инновационных технологий и реализацию инвестиционных проектов, развитие автоматизированной системы комплексной безопасности дорожного движения, коммерциализацию инновационных медицинских изделий, разработку и реализацию проекта «Умный город», популяризацию разработок IT-компаний Самарской области на федеральном уровне, реализацию проекта по созданию научно-образовательного центра мирового уровня в региональном центре, сообщает пресс-служба облправительства.Губернатор Самарской областиотметил, что подписанное соглашение касается целого спектра направлений. «Одно из них – это сотрудничество с нашим институтом инновационного развития СамГМУ. У нашего медуниверситета сегодня есть очень востребованные идеи. Многие из них уже коммерциализированы, то есть, доведены до уровня конечного продукта, но по многим из них нужен индустриальный партнер. Компания «Вега» таким партнером готова выступать. Мы рассчитываем, что это даст новые импульсы развитию инноваций на территории региона, новых производств, а значит – и новых рабочих мест. Я уверен, что это соглашение будет также крайне важным для нашего региона», – рассказал Дмитрий Азаров.Генеральный директор АО «Концерн радиостроения «Вега» Вячеслав Михеев отметил, что соглашение, подписанное с Правительством Самарской области, станет основой взаимовыгодного партнерства. «Мы планируем долгосрочные, перспективные наукоемкие проекты в Самарской области по целому ряду направлений – от систем безопасности до медицины. Мы уже успешно работаем с Самарским медицинским университетом, есть совместные наработки. Поэтому подписание соглашения откроет практическую эпоху реализации наших договоренностей», – рассказал гендиректор.Директор института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов напомнил, что Самарский медицинский университет уже передал компании несколько разработок в серийное производство, т.е. началась их коммерциализация. «Это, например, продукт, направленный на реабилитацию пациентов с ограниченными возможностями здоровья с помощью виртуальной реальности. Этот продукт вошел в Топ-5 медицинских разработок, которые отобрала корпорация «Ростех» для запуска в серию», – рассказал Александр Колсанов.Директор института СамГМУ отметил, что в ближайшее время запланирована передача еще ряда изделий. По сути выстраивается цикл – от идеи в серию, медуниверситет разрабатывает, корпорация «Ростех» начинает серийное производство продукции.«Наше соглашение закрепляет отношения Самарской области и корпорации «Вега», расширяет возможности, появляются новые договоренности», – подчеркнул ученый.