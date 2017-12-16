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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Самарская область и Госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве

16 декабря 2017 10:23
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Самарская область и Госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Чемезова за ту работу, которую Госкорпорация проводит на территории Самарской области.
Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Чемезова за ту работу, которую Госкорпорация проводит на территории Самарской области.

В пятницу, 15 декабря, в Москве врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.

Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Чемезова за ту работу, которую Госкорпорация проводит на территории Самарской области.

«Думаю, все знают, в каком состоянии корпорация принимала предприятия. Большинство из них находилось в предбанкротном состоянии. Когда-то флагманы нашего ВПК были доведены «до ручки». И сегодня благодаря деятельности «Ростеха» мы можем вновь годиться развитием самых прогрессивных технологий и инноваций, но самое главное – быть спокойными за оборонный щит нашей Родины, - заявил Глава региона.

Дмитрий Азаров отметил весомый вклад предприятий Самарского региона в защиту стратегических интересов страны. Заключение соглашения даст новый импульс этой работе.

«Для нас очень важно, что корпорация вкладывает инвестиции в предприятия, расположенные на территории Самарской области, нагружает новыми заказами, ставит амбициозные цели, которые заставляют трудовые коллективы отрабатывать новые технологические подходы и справляться с задачами любой сложности. В соглашении предусмотрено участие Правительства Самарской области в разработке стратегии развития предприятий. Это крайне важно», - особо подчеркнул Дмитрий Азаров.

По мнению Главы Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, эффективная работа по соглашению возможно только при деятельном участии руководства региона. «Самарская область - самый важный регион для «Ростеха». Поэтому направления нашего сотрудничества, которые мы предусматриваем в соглашении - это совместное развитие наших предприятий, инвестиционные проекты. Все это, конечно, требует согласованных действий. Уверен, что наше сотрудничество состоится», - заявил Сергей Чемезов.

В этом году Госкорпорация «Ростех» отмечает десятилетие со дня основания. В нее входят 700 компаний оборонно-промышленного комплекса, а также в гражданских областях производства. Основу «Ростеха» составляет оборонная промышленность. Корпорация имеет 14 направлений работы, в том числе и гражданские. Прибыль в 2017 году составила более 80 миллиардов рублей.

На территории Самарского региона успешно работают 9 промышленных предприятий, входящие в Госкорпорацию. Среди них: «Автоваз», АО «Авиаагрегат», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-Самара», «Самарский завод Экран» и другие. Их эффективная работа имеет огромное значение для развития не только нашего региона, но и всей страны.

Со своей стороны Правительство Самарской области оказывает всестороннюю поддержку предприятиям, входящим в Госкорпорацию. Это предоставление налоговых льгот, подготовка кадров, выделение грантов и премий для работников, строительство арендного жилья, оказание содействия в улучшении инфраструктуры, сотрудничество в области науки, государственная поддержка за счет средств регионального бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.
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Комментарии



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Самарская область и Госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Чемезова за ту работу, которую Госкорпорация проводит на территории Самарской области.
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