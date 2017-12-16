Самарская область и Госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве
16 декабря 2017 10:23
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В пятницу, 15 декабря, в Москве врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Государственной корпорацией по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.
Дмитрий Азаров поблагодарил Сергея Чемезова за ту работу, которую Госкорпорация проводит на территории Самарской области.
«Думаю, все знают, в каком состоянии корпорация принимала предприятия. Большинство из них находилось в предбанкротном состоянии. Когда-то флагманы нашего ВПК были доведены «до ручки». И сегодня благодаря деятельности «Ростеха» мы можем вновь годиться развитием самых прогрессивных технологий и инноваций, но самое главное – быть спокойными за оборонный щит нашей Родины, - заявил Глава региона.
Дмитрий Азаров отметил весомый вклад предприятий Самарского региона в защиту стратегических интересов страны. Заключение соглашения даст новый импульс этой работе.
«Для нас очень важно, что корпорация вкладывает инвестиции в предприятия, расположенные на территории Самарской области, нагружает новыми заказами, ставит амбициозные цели, которые заставляют трудовые коллективы отрабатывать новые технологические подходы и справляться с задачами любой сложности. В соглашении предусмотрено участие Правительства Самарской области в разработке стратегии развития предприятий. Это крайне важно», - особо подчеркнул Дмитрий Азаров.
По мнению Главы Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, эффективная работа по соглашению возможно только при деятельном участии руководства региона. «Самарская область - самый важный регион для «Ростеха». Поэтому направления нашего сотрудничества, которые мы предусматриваем в соглашении - это совместное развитие наших предприятий, инвестиционные проекты. Все это, конечно, требует согласованных действий. Уверен, что наше сотрудничество состоится», - заявил Сергей Чемезов.
В этом году Госкорпорация «Ростех» отмечает десятилетие со дня основания. В нее входят 700 компаний оборонно-промышленного комплекса, а также в гражданских областях производства. Основу «Ростеха» составляет оборонная промышленность. Корпорация имеет 14 направлений работы, в том числе и гражданские. Прибыль в 2017 году составила более 80 миллиардов рублей.
На территории Самарского региона успешно работают 9 промышленных предприятий, входящие в Госкорпорацию. Среди них: «Автоваз», АО «Авиаагрегат», ПАО «Кузнецов», АО «Металлист-Самара», «Самарский завод Экран» и другие. Их эффективная работа имеет огромное значение для развития не только нашего региона, но и всей страны.
Со своей стороны Правительство Самарской области оказывает всестороннюю поддержку предприятиям, входящим в Госкорпорацию. Это предоставление налоговых льгот, подготовка кадров, выделение грантов и премий для работников, строительство арендного жилья, оказание содействия в улучшении инфраструктуры, сотрудничество в области науки, государственная поддержка за счет средств регионального бюджета, сообщает пресс-служба облправительства.
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