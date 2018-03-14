Самара вошла в число городов, где обед стоит дорого
14 марта 2018 10:42
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Эксперты Delivery Club выяснили, в какую сумму обойдется жителям разных регионов России обед из трех блюд. Кроме того, они выявили самые «сытые» и «голодные» города, подсчитав, сколько обедов сможет позволить себе среднестатистический житель.
Эксперты вычислили минимальную стоимость обеда из трех блюд (борщ, пюре с котлетой либо блюдом из курицы и салат оливье), которые можно заказать в каждом городе через Delivery Club.
Самые дешевые обеды – в Перми: жителям этого города три блюда обойдутся всего в 169 рублей. Всего на рубль дороже обед в Санкт-Петербурге, а третье место у Москвы: здесь первое, второе и салат стоят 175 рублей. Эксперты объясняют попадание Москвы в топ-3 широким выбором ресторанов в разных ценовых категориях. Четвертая позиция у Воронежа (176 рублей), а замыкает пятерку городов с доступными обедами Пенза (195 рублей).
Чемпион по стоимости обеда – Тюмень: здесь наесться можно за 605 рублей (в три с половиной раза дороже, чем в Перми). На втором месте с небольшим отрывом Краснодар (600 рублей), на третьем – Красноярск (520 рублей). Жители Ярославля могут пообедать за 515 рублей, а Самары – за 475.
Кроме того, в Delivery Club рассчитали «индекс ланча»: он отражает, сколько обедов может позволить себе житель города. Чтобы определить значение индекса, средний месячный доход на человека (по данным Госкомстата) разделили на минимальную стоимость комплексного обеда в этом регионе.
Самый высокий индекс ланча – в Москве: среднестатистический житель столицы может купить 338 обедов. На втором месте с большим отрывом оказались Пермский край и Воронежская область: здесь индекс ланча равен 168 – вдвое ниже, чем в столице. Замыкает тройку Санкт-Петербург с индексом 160. В первую десятку «сытых» городов также вошли Липецк (136), Казань (134), Екатеринбург и Пенза (112), Новосибирск (108) и Челябинск (100).
Самыми «голодными» оказались жители Саратова: они смогут позволить себе лишь 43 обеда в месяц. Таким образом, на одну зарплату семья из двух человек уже не прокормится. В Иркутске на средний доход можно купить 47 обедов, в Красноярске и Ярославле – 54. В топе «голодных» также Краснодар, Орел (по 55) и Самара (56).
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