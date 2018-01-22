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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Штрафы за нарушение ПДД в регионах пойдут на дороги

22 января 2018 13:42
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Штрафы за нарушение ПДД в регионах пойдут на дороги В правительстве намерены запретить регионам тратить эти средства по своему усмотрению.
В правительстве намерены запретить регионам тратить эти средства по своему усмотрению.

Собранные за нарушения правил дорожного движения штрафы будут направлять в дорожные фонды регионов, а субъекты лишатся возможности тратить их по своему усмотрению. Такие поправки в Бюджетный кодекс РФ от Министерства транспорта рассмотрит сегодня правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Таким образом ведомство рассчитывает повысить безопасность на дорогах.

С 1 января 2019 года штрафы за нарушение правил безопасности дорожного движения, в том числе зафиксированные в автоматическом режиме камерами, будут поступать в региональные дорожные фонды, то есть тратить их можно будет только на содержание, ремонт и строительство дорог. Сейчас эти деньги идут в бюджет субъекта, а регион может отправить их в дорожный фонд или распорядиться средствами по своему усмотрению. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс РФ разработал Минтранс после поручения президента Владимира Путина, данного в марте 2016 года. Сегодня проект изменений рассмотрят на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, рассказали «Известиям» два источника, знакомых с ходом работы над документом.

Новации должны увеличить объемы дорожных фондов и поспособствовать повышению безопасности дорожного движения, отмечают разработчики в пояснительной записке к проекту поправок. Со ссылкой на Федеральное казначейство они сообщают, что в 2016 году регионы получили 60 млрд рублей штрафов за нарушение ПДД.

В ходе разработки документа Минтранс отказался от идеи отправлять в дорожные фонды доходы регионов от платных парковок на автодорогах общего пользования, платы услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования, а также штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
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Комментарии



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