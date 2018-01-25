С самарскими предприятиями делились опытом специалисты из Японии

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Во вторник, 23 января в технопарке «Жигулевская долина» состоялся образовательный семинар «Диагностика производительности российских предприятий в 2017 году: успехи кайдзен в России». В работе семинара приняли участие около 150 представителей 57 крупных компаний Самарской области.Организатором семинара в «Жигулевской долине» выступила Японская Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) при поддержке министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерства промышленности и технологий Самарской области. Целью семинара стало информирование промышленных предприятий и организаций региона о лучших практиках внедрения кайдзен в России для повышения производительности труда.В 2017 году японские специалисты посетили свыше 120 российских предприятий в различных регионах для ознакомления и внедрения системы кайдзен, которая предполагает непрерывное совершенствование процессов производства. Одним из предприятий, отобранных в российско-японский проект, стал самарский производитель сельхозтехники «Пегас-Агро», на площадке которого японскими специалистами был проведен консалтинг по внедрению системы усовершенствования производственных процессов. Практикующие специалисты компании «Тойота» проводили на предприятии тренинги и мастер-классы, разбирали конкретные рабочие ситуации, находили узкие места в производственной цепочке. В настоящее время эта работа продолжается уже силами самого предприятия.«Несмотря на то, что данная программа реализуется в разных регионах России, нашей компании повезло сотрудничать с Самарской областью, - отметил вице-президент компании «Тойота Инжиниринг», - Это регион, обладающий огромным промышленным потенциалом. Многие компании уже работают на международном автомобильном рынке».Для предприятий Самарской области рассмотренные сегодня инструменты и опыт непрерывного совершенствования процессов производства являются важными и нужными, так как их внедрение и использование служат основой повышения производительности труда и конкурентоспособности предприятий нашего региона и страны в целом.Первый заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской областиотметил: «Японский опыт интересен тем, что он позволяет нашим предприятиям добиться многократного роста производительности труда, а, значит, повышается конкурентоспособность наших предприятий, они становятся более востребованными на рынке с точки зрения объемов продаж и выручки».Ожидается, что к 2025 году в программе примут участие более 70 региональных предприятий приоритетных отраслей обрабатывающей промышленности. При федеральной поддержке реализация мероприятий региональной программы позволит обеспечить рост производительности труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30% к 2025 году, сообщает пресс-служба облправительства.