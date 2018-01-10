Россияне потратили почти 1 трлн рублей в новогодние каникулы
10 января 2018 12:25
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С 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей на подарки, развлечения и другие покупки. При этом 23 млрд были потрачены на товары в интернете, пишут "Известия". Об этом сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). По данным компании, самыми популярными товарами уже традиционно стали бытовая техника, ювелирные изделия и верхняя одежда.
В интернете россияне чаще всего приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, «умные» часы, наушники, мебель и различные товары для дома.
При этом потраченная в новогодние каникулы сумма превышает прошлогодний показатель на 7%, когда с 1 по 8 января было потрачено 860 млрд рублей.
В новогоднюю ночь, по данным АКИТ, сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек.
«Мы заметили, что спрос на онлайн-покупки в период новогодних каникул в нашей стране оказался выше, чем в прошлом году. Такая ситуация сложилась в первую очередь благодаря неблагоприятным погодным условиям в Москве и Санкт-Петербурге — основных центрах онлайн-коммерции. Интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале января», — цитирует RT президент АКИТ Алексея Федорова.
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