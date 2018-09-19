Российско-словенский деловой форум начал свою работу в Самарской области
19 сентября 2018 12:20
124
Российско-словенский деловой форум начал свою работу в Самарской области. Обсуждаются различные направления сотрудничества со словенскими компаниями. Делегацию из Словении возглавляет член Государственного совета Республики Словения Митя Гореншчек, сообщает Департамент информационной политики региона.
Фото Департамента.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
19 сентября 2018 12:57
Бюджет рассмотрели на заседании регионального кабмина. Экономика региона
144
19 сентября 2018 12:20
Обсуждаются различные направления сотрудничества со словенскими компаниями. Экономика региона
123
17 сентября 2018 16:48
По данным на 17 сентября 2018 года намолочено 1650 тыс. тонн зерна. Более 64 % валового сбора составляет озимая и яровая пшеница. Экономика региона
286
Финансы и Банки
19 сентября 2018 15:14
Электронная подпись дает возможность участвовать в государственных закупках на восьми федеральных и более чем 90 коммерческих площадках... Финансы и Банки
113
18 сентября 2018 11:37
Воспользоваться сервисом можно бесплатно неограниченное количество раз в период действия договора страхования. Финансы и Банки
213
17 сентября 2018 16:00
Принять участие в акции может любой клиент Сбербанка – нужно лишь зарегистрироваться и начать исследовать территории. Финансы и Банки
254
Строительство
19 сентября 2018 09:28
Площадь изымаемого участка 349 кв. м. Строительство
248
17 сентября 2018 13:27
Об этом сообщил глава регионального минстроя. Строительство
261
11 сентября 2018 09:36
В мэрии Самары еще надеются, что компания устранит накопившиеся на десятках листов замечания. Строительство
299
Новости
|
Создать красивый интерьер можно используя стильные отделочные материалы,...
|
02.08.2018
С помощью обрабатывающих горизонтально-фрезерных станков с программируемым...
|
02.08.2018
Ручные лебедки стали неотъемлемой частью выполнения многих процессов на...
Налоги
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
602
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1876
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1805
Бизнес
17 сентября 2018 19:30
Бизнес
348
13 сентября 2018 21:51
Созданием многоразовой ракеты займётся российская частная космическая компания S7 Space. Бизнес
405
13 сентября 2018 21:26
Бизнес
490
Новости компаний
18 сентября 2018 09:52
Это позволяет существенно расширить мероприятия по выявлению потерь электроэнергии в сетях. Новости компаний
254
17 сентября 2018 23:03
Для борьбы с коррупцией в Украине надежным помощником еще три года назад стало возникновение электронной системы торгов ProZorro. Новости компаний
60
14 сентября 2018 09:25
Пленарное заседание собрало свыше 140 представителей научного сообщества. Новости компаний
204
13 сентября 2018 21:32
На машины будут наносить специальные противоугонные идентификаторы. Новости компаний
480
IT и Коммуникации
3 мая 2018 18:43
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
539
3 мая 2018 18:43Необходимые приложения для Андроид
Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
421
27 апреля 2018 19:42
Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
392
Транспорт
19 сентября 2018 09:58
Кондукторов также нехватка. Транспорт
119
18 сентября 2018 10:52
Пассажиры просто прикладывают билет или социальную карту к валидатору и таким образом платят за поездку. Транспорт
246
17 сентября 2018 12:36
Время в пути в Казань составляет 10 часов 54 минуты. Транспорт
1393
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
394
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15137
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
456
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
637
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
707
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1058
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
610
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
714
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1692
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1192
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1309
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1260
Мероприятия