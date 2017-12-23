Регионы начнут новую финансовую жизнь с января 2018 года
23 декабря 2017 11:12
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Минфин России объявил регионам, что кризисный период в экономике подходит к концу и в связи с этим правительство меняет правила и объемы поддержки субъектов, ожидая от них более самостоятельного и взвешенного подхода к финансам. Эксперты, опрошенные ТАСС, уверены, что регионы смогут справится с задачей, если экономику не накроет новой волной кризиса.
Бюджет на 2018-2020 годы предполагает сокращение общего объема трансфертов регионам из федерального бюджета на четверть, отказ от выдачи новых бюджетных кредитов и запуск программы реструктуризации уже накопленных.
По мнению большинства экспертов, проблема долга регионов накапливалась много лет, и правительство несколько раз предлагало комплексы мер для ее решения. В частности, регионы пытались стимулировать на размещение региональных облигаций для снижения суммы процентов по долгам, замещать их бюджетными кредитами, обязывать регионы принимать долгосрочные стратегии по снижению уровня долга и так далее. Однако ни один из них кардинально проблему не решил. На данный момент суммарный долг регионов составляет более 2 трлн рублей.
Семь субъектов России имеют коммерческие и бюджетные долговые обязательства, сумма которых превышает доходы этих регионов. По статистике Минфина, у 16 регионов сумма долга составляет 85-100% от суммы годовых доходов, у 31 региона эта доля составляет от 50% до 80%, и у 31 региона - менее 50% от доходов. При этом у четырех регионов доля краткосрочных обязательств составляет более 50% доходов.
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