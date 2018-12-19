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Размер взноса на капитальный ремонт общедомового имущества в 2019 году в Самарской области не изменится

19 декабря 2018 13:59
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Размер взноса на капитальный ремонт общедомового имущества в 2019 году в Самарской области не изменится Такое решение принял региональный кабмин.
Такое решение принял региональный кабмин.

Решением Правительства Самарской области минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год сохранён в действующих размерах на уровне второго полугодия 2018 года. Таким образом, размер взноса на капремонт на территории Самарской области остаётся одним из самых низких среди субъектов Приволжского федерального округа.

Как подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, на сегодняшний день собираемость взносов на капремонт общедомового имущества в многоквартирных домах в регионе составляет 86% и постоянно увеличивается, сообщает пресс-служба облправительства.

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Комментарии



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