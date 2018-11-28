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Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Проектный офис цифрового развития Самарской области заключил соглашение с московским Институтом опережающих исследований им. Е. Шифферса

28 ноября 2018 13:14
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Проектный офис цифрового развития Самарской области заключил соглашение с московским Институтом опережающих исследований им. Е. Шифферса
Основными направлениями сотрудничества станут формирование и реализация федеральных пилотных проектов.

Во вторник, 27 ноября, в Москве руководители проектного офиса цифрового развития Самарской области и Института опережающих исследований «Управление человеческими ресурсами» им. Е.Л. Шифферса подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и методологий (методологических моделей) цифрового развития и цифровых трансформаций.
Основными направлениями сотрудничества станут формирование и реализация федеральных пилотных проектов в области образования, науки и бизнеса в интересах развития цифровой экономики. Соглашение предусматривает участие сторон в научно-техническом, аналитическом, методологическом и иных формах разработки новых направлений цифрового развития.
Проектный офис цифрового развития Самарской области совместно с институтом им. Е. Шифферса займется разработкой, планированием, организацией и проведением тематических мероприятий всероссийского и международного уровня на территории Самарской области. Цель - привлечь индустриальных, инвестиционных и технологических партнеров для реализации проектов цифрового развития, сформировать инфраструктуру поддержки проектов цифрового развития самарского региона.

Напомним, проектный офис цифрового развития создан по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и призван совместно с региональными научными организациями и бизнесом продвигать продукты самарских компаний в сфере цифровой экономики на российском рынке, привлекать инвестиции от федеральных институтов развития и крупных российских инвесторов.

Институт опережающих исследований «Управление человеческими ресурсами» имени Е.Л. Шифферса был создан в 2004 году гуманитарно-методологической научной группой Юрия Громыко, ведущей свои разработки в России с конца 1980-х годов. Научная традиция Института восходит к Московскому методологическому кружку Георгий Щедровицкого. В течение уже более 15 лет институт занимается развитием крупных корпораций, регионов, а также участвует в разработке проектов федерального уровня. Консалтинговое направление деятельности Института связано с работой по тематике: стратегии и программы развития деятельности компаний и корпораций; кадровые программы, развитие человеческих ресурсов, инновационное образование; программы управления технологическими инновациями; поддержка принятия сложных комплексных решений, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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