Посчитано, сколько зарабатывает охранник офиса в Самаре и Тольятти
28 ноября 2018 09:25
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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob проанализировал зарплаты охранников офисов в 70 крупнейших городах России, в том числе в Самаре и Тольятти.
Так, по данным Superjob, охранник офиса в Самаре в среднем получает до 22 000 рублей, в Тольятти – 19 000 рублей в месяц.
У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Ульяновск, Оренбург – 18 000 рублей, Саратов – 20 000 рублей, Казань – 22 000 рублей в месяц.
В столице охранник офиса может заработать до 39 000 рублей в месяц.
Фото pixabay.com
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