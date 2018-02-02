По поручению Дмитрия Азарова в регионе переработают программу по развитию промышленности стройматериалов
2 февраля 2018 10:02
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В рамках совещания в ДК "Россия" также прошла выставка производителей стройматериалов, в которой приняли участие 18 крупнейших компаний, работающих на территории Самарской области: АО "Таркетт", Teplant, ДСК "Древо", АО "НИИКерамзит" и др.
Беседуя с участниками выставки, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров особенно интересовался инновационными разработками, позициями компаний на рынке стройматериалов, долей продукции, реализуемой в Самарской области. Но главный вопрос, который задавал всем участникам выставки глава региона — есть ли у предприятий проблемы и чем могут помочь региональные власти, пишет "Волга Ньюс".
Открывая совещание, глава региона подчеркнул, что считает крайне важным уделять внимание производителям, которые работают на территории области. Поддержка, которая им будет оказываться, включит в себя и продвижение самарской продукции на экономических форумах, международных площадках.
"Строительная отрасль является одним из локомотивов экономики, драйвером развития территорий, здесь создаются новые рабочие места, — отметил Дмитрий Азаров. — На одно рабочее место в строительстве приходится от 8 до 20 рабочих мест в смежных отраслях. Поэтому вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, крайне важны".
По словам руководителя области, отрасль в целом преодолела последствия кризиса, это заметно и по объемам производства, о которых сегодня говорили и участники выставки. В целом же темпы роста жилищного строительства с 2001 года составили 7,3% в год. За 17 лет двадцатого века треть жителей Самарской области въехали в новое жилье. "Это достойный результат, но это не означает, что нам нужно останавливаться на достигнутом", — заявил Дмитрий Азаров.
Среди факторов, сдерживающих развитие промышленности стройматериалов — недостаточные темпы технического перевооружения и внедрения инновационных материалов, не всегда грамотная транспортная логистика, недостаточный уровень подготовки инженерно-технических специалистов, высокая степень износа основных фондов. Как следствие, конкурентоспособность отрасли пока невысока.
Дмитрий Азаров отметил активную позицию государства в поддержке производителей, в регулировании нормативно-правовой базы работы отрасли. В 2016 г. утверждена государственная стратегия развития промышленности стройматериалов на период до 2020 года. На региональном уровне еще в 2015 г. разработана программа Самарской области по развитию кластера стройматериалов до 2020 года, но ее реализация была приостановлена.
"Мы видим задачу в том, чтобы создать условия для развития отрасли", — подчеркнул глава региона. Это и обеспечение спроса на рынке стройматериалов, и снабжение строительства современными, эффективными, экономичными материалами. И здесь, по мнению врио губернатора, уже есть успешный опыт, который необходимо брать на вооружение и внедрять.
Дмитрий Азаров напомнил, что особое внимание ценообразованию в строительстве уделяет президент страны Владимир Путин. На заседании Госсовета, посвященном развитию строительного комплекса, состоявшегося 17 мая 2016 года, он отметил: "Вопросы ценообразования там, где расходуются государственные деньги, у нас из года в год не решаются". Решение этого вопроса должно положительно повлиять на экономию бюджетных средств, на улучшение инвестиционного климата.
"Сегодня правительство Самарской области активно работает над корректировкой ряда региональных программ. Рассчитываю, что ваши предложения создадут базу для того, чтобы мы вместе определили цели", — обратился к присутствующим глава региона.
На совещании свои предложения по развитию отрасли представили генеральный директор ООО "Самарский стройфарфор" Павел Мисюля, директор академии строительства и архитектуры СамГТУ Михаил Шувалов, первый заместитель министра строительства — главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников, председатель комитета по строительству Самарской губернской думы Владимир Кошелев, экс-руководитель областного департамента по строительству Александр Латкин.
Так, Александр Латкин предложил главе региона создать градостроительный совет. Глава региона отметил — градостроительный совет уже существует, однако до сих пор ни собирался ни разу. Впредь совет должен заниматься не только вопросами градостроительства, но и работой по развитию территорий.
Продолжительную дискуссию вызвала проходящая в стране реформа системы ценообразования в строительстве, в основе которой лежит ресурсный метод: до сентября 2017 компании, работающие в строительной сфере, должны разместить в единой базе данных информацию об объемах выпускаемой продукции и стоимости ее за единицу.
По словам представителя минстроя, из 336 компаний региона в базе данных зарегистрировались только 37. Не всем понятен механизм подачи информации. А разъяснительная работа профильного министерства в этом направлении ведётся не достаточно системно.
Дмитрий Азаров, подводя итоги совещания, отметил, что эта встреча призвана запустить процессы модернизации отрасли: "К сожалению, совершенно очевидно, что этими вопросами всерьез не занимались. Составлялись программы, выпускались документы, но никакого отношения к реальной жизни он не имели. Наверно, поэтому их действие и приостанавливалось".
Глава региона дал поручение министру строительства до конца первого квартала подготовить заседание градостроительного совета, актуализировать программу развития промышленности стройматериалов и подготовить ее перезапуск на территории Самарской области.
Также в десятидневный срок министерство строительства региона должно собрать и систематизировать все прозвучавшие на совещании предложения по развитию строительной отрасли. При этом Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость системного подхода к работе.
Так, планы по развитию строительного сектора должны увязываться не только с градостроительной документацией, но и со стратегиями социально-экономического развития территорий.
"Если у нас градостроительная документация будет реальной, если на ее основании будут приниматься решения о социальном, экономическом развитии, развитии транспортной инфраструктуры, только тогда мы будем принимать решения действительно эффективные, подготовленные и взвешенные. Но до этого нам пока очень далеко", — отметил глава региона.
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