От Самарской области победителями конкурса Президентских грантов признан 51 проект

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В среду, 31 октября, подведены итоги второго конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В число победителей вошли 2022 некоммерческие организации. На реализацию проектов им будут выделены гранты на общую сумму почти 4,7 млрд рублей.От Самарской области победителями признан 51 проект на общую сумму около 91 млн рублей. Всего по итогам двух конкурсов 2018 года самарские НКО выиграли 84 гранта на общую сумму более 138 млн рублей.Это – один из лучших результатов среди регионов России!Наибольшую сумму финансирования получил проект «Инклюзивное движение России», представленный Самарской региональной молодежной общественной организацией «Инклюзивный клуб добровольцев» (руководитель – Транцев А.С.).Среди победителей следует отметить проекты: «Продвижение технологий и практик фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер фест» по всей России» Самарской региональной общественной организации «За информационное общество»; «Добровольческий ресурсный центр Самарской области» Самарской региональной молодежной общественной организации «Центр социальных проектов»; «Партнерство стратегического назначения» Самарской региональной общественной организации поддержки социальных инициатив «Ресурсный клуб», сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com