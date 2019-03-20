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19 марта на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию главным вопросом повестки дня стало обсуждение хода подготовки к весенним полевым работам. По информации министерства сельского хозяйства Самарской области к севу зерновых в регионе почти все готово. По сравнению с прошлым годом общая посевная площадь Самарской области увеличится на 20 тысяч гектаров. 101 тысяча тонн семян проходит соответствующую обработку, техническая готовность техники превышает 90%, продолжается поставка минеральных удобрений, а недостающая часть горюче-смазочных материалов будет приобретена в течение апреля и мая.Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»обозначил другую проблему. «Для того чтобы восстановить 1% плодородия почвы, необходимо 100 лет. Конечно, сегодня мы об этом должны думать и не забывать включать необходимые механизмы, я имею в виду, со стороны органов власти, чтобы не допускать ухудшения плодородия почвы и ухудшения севооборота. Аграриев можно понять: подсолнечник – это быстрый способ вырастить урожай, продать и получить прибыль. Но мы должны думать о том, какую землю мы оставим нашим детям. Чтобы сохранить плодородие почвы нужны законодательные ограничения для любителей быстрой наживы», - подчеркнул Александр Живайкин.В итоге было принято решение в ближайшее время разработать изменения в Закон Самарской области «О повышении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области» с тем, чтобы законодательно определить необходимость использования научно обоснованного севооборота сельскохозяйственных культур, собщает пресс-служба Губдумы.