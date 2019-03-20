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Общая посевная площадь Самарской области увеличится на 20 тысяч гектаров

20 марта 2019 10:46
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Общая посевная площадь Самарской области увеличится на 20 тысяч гектаров 101 тысяча тонн семян проходит соответствующую обработку.
101 тысяча тонн семян проходит соответствующую обработку.

19 марта на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию главным вопросом повестки дня стало обсуждение хода подготовки к весенним полевым работам. По информации министерства сельского хозяйства Самарской области к севу зерновых в регионе почти все готово. По сравнению с прошлым годом общая посевная площадь Самарской области увеличится на 20 тысяч гектаров. 101 тысяча тонн семян проходит соответствующую обработку, техническая готовность техники превышает 90%, продолжается поставка минеральных удобрений, а недостающая часть горюче-смазочных материалов будет приобретена в течение апреля и мая.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Живайкин обозначил другую проблему. «Для того чтобы восстановить 1% плодородия почвы, необходимо 100 лет. Конечно, сегодня мы об этом должны думать и не забывать включать необходимые механизмы, я имею в виду, со стороны органов власти, чтобы не допускать ухудшения плодородия почвы и ухудшения севооборота. Аграриев можно понять: подсолнечник – это быстрый способ вырастить урожай, продать и получить прибыль. Но мы должны думать о том, какую землю мы оставим нашим детям. Чтобы сохранить плодородие почвы нужны законодательные ограничения для любителей быстрой наживы», - подчеркнул Александр Живайкин.

В итоге было принято решение в ближайшее время разработать изменения в Закон Самарской области «О повышении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Самарской области» с тем, чтобы законодательно определить необходимость использования научно обоснованного севооборота сельскохозяйственных культур, собщает пресс-служба Губдумы.
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