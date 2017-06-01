ОЭЗ «Тольятти» начинает сотрудничество с СГЭУ

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Совместный проект СГЭУ и ОЭЗ включает в себя крупную исследовательскую работу, связанную с анализом текущего состояния регионального рынка и перспективами развития промышленных кластеров губернии. Кроме того, эксперты вуза с учетом имеющегося научного подхода должны определить рычаги для совершенствования механизма привлеченияинвесторов в ОЭЗ в рамках стоящих амбициозных задач.Основное требование к проведению работы – это ее соответствие имеющимся стратегическим планам развития российской экономики в целом. Она должна быть составлена с учетом реалистичных прогнозов развития Самарской области и работать на получение еще большей эффективности от деятельности ОЭЗ «Тольятти», сообщает пресс-служба облправительства.