ОЭЗ «Тольятти» - в центре внимания иностранцев

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В понедельник на площадке побывал Посол Австралии в России Петер Теш, а в среду переговоры с руководством управляющей компании ОЭЗ провели представители китайской делегации, изучающие потенциал региона для локализации производства.Петер Теш приехал в Самарскую область с неофициальным визитом, который был приурочен к памятной дате – установлению дипломатических отношений между Россией и Австралией. Руководитель проекта ОЭЗ «Тольятти» Сергей Федоров провел для него экскурсию по площадке, рассказав об ее истории и о развивающихся здесь проектах резидентов. Высокопоставленный гость заинтересовался иностранными предприятиями, работающими в ОЭЗ, приятно отметив, насколько быстро некоторым компаниям удалось построить и запустить свои заводы в России. В частности, ООО «Сие Аутомотив Рус» (Испания) построило производственный корпус и начало выпуск продукции в ОЭЗ всего за 12 месяцев. Петер Теш подчеркнул, что австралийским бизнесменам, которые уже имеют опыт работы на российском рынке, данная площадка могла бы быть интересна.«Я был впечатлен темпами развития особой экономической зоны в Тольятти, и тем, как она привлекает интерес как локального, так и международного бизнеса. Благодаря этому вырисовывается очень четкий и положительный посыл о том, что Тольятти сфокусирован на инновационном и экономически благополучном будущем» - отметил Петер Теш.Привлекла ОЭЗ «Тольятти» и китайских инвесторов, которые познакомились с проектом 31 января. Компания ищет площадку под локализацию своего производства, осуществляя выбор на основании таких критериев, как наличие надежного источника электроэнергии и приемлемой стоимости энергоресурса, готовой промышленной инфраструктуры, государственной поддержки и налоговых льгот. Делегация приехала в особую экономическую зону после переговоров с представителями Правительства Самарской области, которые отметили, что ОЭЗ «Тольятти» соответствует всем предъявляемым требованиям.В ходе визита на площадку китайские инвесторы смогли увидеть всю работающую здесь инфраструктуру, производства, а также оценить масштабы проекта. Кроме того, Сергей Федоров рассказал инвесторам о льготах, действующих в ОЭЗ и позволяющих получить значительную экономию средств на капитальных затратах при строительстве завода, сообщает пресс-служба облправительства.«ОЭЗ «Тольятти» произвела положительное впечатление на иностранных гостей, которые посетили нас на этой неделе. Они были приятно удивлены и темпами развития самой площадки, и динамикой проектов резидентов. Конечно, мы акцентировали свое внимание на работающих иностранных предприятиях, - сказал Сергей Федоров. – К сожалению, пока резидентов из Китая и Австралии в ОЭЗ «Тольятти» нет, но, надеюсь, что состоявшиеся визиты позволят нам укрепить наше взаимодействие с компаниями из этих стран».