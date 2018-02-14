Назначение социальных выплат на первого ребёнка в Самарской области будет производиться по месту жительства заявителя

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На заседании областного кабинета министров рассмотрен проект закона Самарской области «О передаче полномочий по назначению ежемесячной выплаты всвязи с рождением (усыновлением) первого ребенка».Напомним, что в декабре 2017 года Президент Россиидал поручение о введении с 1 января 2018 года ежемесячной денежной выплаты на первогоребёнка до достижения им 1,5 лет.Федеральным законом предусмотрено, что заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка подаётся гражданиномпо месту жительства в орган исполнительной власти субъекта РФ (министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области).Для обеспечения удобства граждан законопроектом предлагается передать полномочия по назначению ежемесячной выплаты на первого ребенка государственнымказённым учреждениям социальной защиты населения, подведомственным министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области.Таким образом, назначение социальных выплат будет производиться по месту жительства заявителя.Из федерального бюджета Самарской области на осуществление переданных полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи срождением (усыновлением) первого ребенка на 2018 год предусмотрено 410,7 млн. рублей.С начала 2018 года в органы соцзащиты региона с документами на получение выплат на первого ребёнка обратилось 63 родителя, из них уже получают выплаты –40 человек.