Назначен руководитель Агентства по привлечению инвестиций Самарской области
29 октября 2018 12:56
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Исполнительным директором Агентства по привлечению инвестиций Самарской области (АПИ) стал Сергей Никитин. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов представил нового руководителя коллективу Агентства.
Никитин Сергей Иванович имеет опыт работы на руководящих должностях, а с 2015 года являлся директором Самарского филиала ОАО «ВымпелКом».
Перед новым руководством АПИ министр Дмитрий Богданов поставил задачи, решение которых позволит повысить уровень инвестиционной привлекательности региона и будет способствовать улучшению инвестиционного климата Самарской области. «Перед агентством стоит задача стать лидирующим институтом развития инвестиционного климата Самарской области, играющим решающую роль в создании и продвижении инвестиционного бренда, продвижении его в российском и зарубежном бизнес-сообществах, ведении и координации комплексной работы по привлечению и сопровождению инвесторов».
По словам Сергея Никитина Самарская область имеет большой естественный потенциал для развития в силу своего географического положения на стыке важнейших транспортных путей, мощной промышленной базы и во многом уникальных компетенций работающих здесь людей. «Убежден, что мой опыт работы в федеральных и российских подразделениях зарубежных компаний, в том числе опыт реализации инвестиций и продвижения брендов, позволит внести значимый вклад в привлечение инвесторов в Самарскую область, в усиление командной работы в этом направлении. Мы должны и можем занимать лидерские позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности регионов России.»
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