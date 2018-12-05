Насколько подорожает топливо в декабре?
5 декабря 2018 12:17
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На топливном рынке снова неспокойно. За неделю дизель подорожал на 13 копеек. При этом появились предпосылки и для дальнейшего роста цен на топливо. Стоит ли ждать дальнейшего роста цен на бензин и дизель?
В понедельник на официальном сайте Минфина появилось сообщение, что средняя цена нефти марки Urals по итогам января — ноября 2018 года составила 70,92 доллара за баррель. Для сравнения — в тот же период прошлого года она стоила 52,17 доллара. Таким образом выходит, что нефть подорожала почти на 36%. Это достаточно ощутимый рост, если учесть, что по итогам прошлого года она подорожала на 26,6%. Автомобилисты опасаются, что дальнейший рост цен на нефть может спровоцировать подорожание бензина. И для этого есть основания. Как показывают данные Московской топливной ассоциации, за неделю цены на дизель в столице выросли на 13 копеек. И так вторую неделю подряд. Не добавил спокойствия на рынке и скандал на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Там ограничили доступ к торгам бензином трём трейдерам. На бирже приняли такое решение после проверок на предмет спекуляции нефтепродуктами. Их подозревают в использовании специальных программ, которые позволяют увеличивать стоимость сделок.
— Бензин и дизельное топливо у нас дорожают в любом случае: и при подорожании нефти, и при падении цен на нефть, — рассказывает директор Института актуальной экономики Никита Исаев. — Поэтому повышение цены на нефть как таковое на стоимости бензина никак не скажется. У нефтяников на каждый случай есть своя причина, и любое подорожание топлива они могут объяснить. Сейчас, к сожалению, никакие действия правительства в принципе не могут сдержать цены на топливо. Крупнейшие нефтяные компании, которые производят более 80% топлива в России, могут контролировать рынок. У них есть все рычаги влияния для того, чтобы даже после подписания соглашения о заморозке цен переписывать ценники.
Как отмечает старший аналитик WMT Consult Ольга Орлова, топливный кризис продолжается, несмотря на усилия властей по его урегулированию. Повышение цен связано ещё и с сезонным фактором. Они растут в том числе из-за необычайно высокого спроса на топливо. По словам Ольги Орловой, участники рынка закупают топливо по нынешним ценам, стараясь успеть перед повышением НДС, который с 1 января повысится с 18% до 20%. По подсчётам WMT Consult, до конца года цены могут вырасти ещё как минимум на 3–5%.
Как считает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров, усиление контроля за биржевыми торгами может помочь стабилизировать ситуацию. Как считает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко, отрасли необходимо много надёжных трейдеров для наиболее гибкого ценообразования. Он считает, что сейчас складываются все предпосылки для стабильных цен на топливо: продавать бензин внутри страны стало гораздо выгоднее, чем отправлять за рубеж, производство НПЗ выросло на 2,4%, а отгрузка на внутренний рынок увеличилась на 5%.
Независимые АЗС вынуждены покупать топливо на бирже и, естественно, вносить предоплату. Они не располагают месторождениями, у них нет перерабатывающих заводов, в отличие от крупных нефтяных компаний. Как отмечает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов, динамика цен на бирже в течение дня может значительно меняться за счёт торговых манипуляций как крупных, так и средних нефтетрейдеров и спекулянтов, что может привести к росту цен. Также огромное количество алгоритмических программ, торгующих на рынке, существенно влияют на ценообразование. По словам аналитика, именно сырьевая биржа является одной из главных инфраструктурных причин неравномерного колебания цен на топливо. Поэтому решение о контроле допуска к бирже спекулянтов сейчас вполне обосновано, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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