На вторичном рынке Самарской области самые дорогие квартиры традиционно в Самаре

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в августе 2018 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 11 127 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в августе 2018 года.На первом месте по количеству предложений находится Самара с 5 322 квартирами. На втором – Тольятти – 3582 квартиры. Замыкает список Октябрьск – 79 квартир.По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в августе 2018 года составила 47 630 рублей.Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 58 983 рубля, самая низкая – в Октябрьске – 23 137 рублей.В августе Жигулевск вернул себе лидерство по активности рынка (индекс активности 6,6), переместив Самару на третье место (индекс 4,6) Наименее активным в рассматриваемый период был Кинель (индекс активности 2,1). На втором месте – Тольятти с индексом 4,6. Под индексом активности мы понимаем отношение количества предложений к количеству жителей.Фото pixabay.com