На Тольяттинской птицефабрике ввели процедуру банкротства
16 августа 2017 13:44
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Летом прошлого года ООО "Солидарностьриелт" выкупило права требования к Тольяттинской птицефабрике у ООО "Юнитранс" и отложило банкротство для урегулирования спора с использованием примирительных процедур.
Однако уже в конце 2016-го ОАО КБ "Солидарность" все же обратилось с иском о признании предприятия несостоятельным, а также добилось ареста заложенного по кредитам имущества. Как следует из материалов дела, кредитные договоры были заключены с бывшим владельцем птицефабрики Валерием Черноусовым и Лидией Черноусовой. Общая сумма требований к должнику превышает 337 млн рублей. Временным управляющим был утвержден член Ассоциации СОАУ "Лига" Максим Трулов.
Одновременно в другом иске представители Тольяттинской птицефабрики оспаривают сделки с банком, считая, что кредитные договоры заключены в нарушение корпоративных процедур и должного одобрения советом директоров. На стороне истцов здесь выступает также инвестор производства - владелец и руководитель ивановского ООО "Русбизнесхолдинг" Фуад Гасанов.
Вместе с тем 3 августа, согласно данным ИАС Seldon.Basis, на предприятии произошла очередная смена гендиректора. Теперь вместо Андрея Киричука птицефабрикой руководит Анатолий Столбоушкин. Известно, что человек с такими же ФИО ранее был гендиректором белгородского ООО "Курская мука".
В ОАО "Тольяттинская птицефабрика" комментировать ситуацию не стали, пишет Волга Ньюс.
Фото: Андрей Савельев
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