На Фрунзенском мосту в Самаре необходимо переложить линии связи
24 сентября 2018 09:56
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Сейчас заказчики, ПАО «Ростелеком», ищут компанию, которая выполнит эти работы. Заявку опубликовали на портала госзакупок.
— Подготовительный этап работ закончится 1 ноября. К этой дате подрядчики должны представить заказчику все необходимые документы, — говорится в техническом задании. — На втором этапе компания должна будет убрать 18 км старого кабеля и проложить 4,95 км нового.
Начальная цена контракта — 7 076 914 рублей.
Возведение Фрунзенского моста стартовало в 2015 году. Стоимость работ оценивали в 12,3 миллиарда рублей. 930 миллионов из них — за счет государственной системы «Платон», пишет 63.ру.
Первая очередь перехода будет включать в себя мосты через реку Самару и озеро Банное, транспортные развязки и путепровод до улицы Шоссейной. Протяженность участка составит 2,67 километра. Стоимость строительства увеличилась на 1 миллиард рублей. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, эти деньги позволят закончить монтаж моста в 2019 году.
Фото pixabay.com
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