Минстрой проследит за конкуренцией в Самарской области
26 сентября 2018 13:08
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Такой функцией может обзавестись министерство строительства Самарской области в случае положительного заключения экспертизы проекта нормативного правового акта, опубликованного 12 сентября 2018 года.
В проекте в число других обязанностей минстроя добавляется «приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в установленной сфере деятельности в пределах своей компетенции». Также указано, что документ разработан региональным правительством и предназначен для выполнения указа президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции».
Если исходить из положений этого документа, теперь минстрой станет ответственным за повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров и услуг, а также за стабильный рост экономики в регионе, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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