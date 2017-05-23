Историческая часть Самары будет поделена на две зоны

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Представители строительных компаний выступали, по большей части, за сокращение территории, ссылаясь на экономические факторы.Профессиональное архитектурное сообщество заняло иную позицию: по их мнению, границы сокращать не стоит, болеетого, необходимо обеспечить сохранность не только отдельных объектов культурного наследия, но и городской среды в целом.В результате было принято компромиссное решение о том, что историческая часть будет поделена на две зоны: в городе появится так называемое «историческое ядро» в границах улиц Красноармейской, Братьев Коростелевых, берегов рек Самараи Волга, где будет введен особый режим по сохранению городской среды и объектов культурного наследия. Участок от Красноармейской до Полевой решено обозначить как «Историческая планировочная зона», в которой ограничений, связанных с застройкой, будет меньше, но при этом участок останется под особым контролем города и архитектурного сообщества.Разработка документов, облегчающих принятие решений при застройке исторического центра и направленных на сохранениеуникальной городской среды Самары, начнется в ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Самары.