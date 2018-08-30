Инфляция в Самарской области в июле 2018 составила 2,7%
30 августа 2018 13:33
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В июле 2018 года инфляция в Самарской области увеличилась до 2,7% в годовом выражении, что ниже цели Банка России вблизи 4%.
Сдерживающее влияние на рост общего уровня цен оказывает продовольственная продукция, цены на которую за последние 12 месяцев выросли всего на 1,5%.
В частности, в регионе в июле сложилась более благоприятная динамика цен на плодоовощную сезонную продукцию – картофель, капусту, лук, чеснок, помидоры, огурцы, бананы, груши и другие овощи и фрукты, которые присутствуют в ежедневном рационе почти каждой семьи.
Цены на эту группу продуктов в июле снизились на 9,5% в годовом выражении.
Вместе с тем, в июле зафиксирован рост цен на молоко и молочную продукцию (+5,1%) и мясопродукты (+2,8%) из-за недостаточной самообеспеченности Самарской области продукцией собственного производства.
Инфляция непродовольственных товаров в июле составила 3,8% в годовом выражении. Наибольший рост цен отмечался на топливо, табак, одежду и белье. В свою очередь, цены на средства связи, телерадиотовары и меховые изделия снизились.
Стоимость услуг за последние 12 месяцев увеличилась на 3%. Рост цен на жилищно-коммунальные и медицинские услуги составил около 4%. Услуги в сфере туризма подорожали на 2,6%, а тарифы на услуги пассажирского транспорта остались практически без изменений. При этом в июле 2018 года по сравнению с июлем прошлого года снизилась стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования на 2,6%, а стоимость пребывания в доме отдыха или пансионате - на 8,8%, пишет Самру.ру.
Фото pixabay.com
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