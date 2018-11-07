Игорь Комаров и Дмитрий Азаров на АвтоВАЗе осмотрели цех сборки двигателей, а также производство автомобилей на платформе В0
7 ноября 2018 21:14
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Здесь собираются модели Lada и Renault.
Руководитель цеха сборки двигателей рассказал о высокой степени локализации производства. На сегодня все модели Lada локализованы на 86% при сохранении самых высоких стандартов качества автокомпонентов.
Более 100 поставщиков автокомпонентов работают на территории СО.
Сегодня работа на заводе организована в 2 смены, ведётся набор специалистов инженерных специальностей.
В этом году завод серьёзно нарастил присутствие на рынке - доля автомобилей Lada в России составляет 20%, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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