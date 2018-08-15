Хабаровский край открывает для самарских бизнесменов окно в Азию

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Напомним, в мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме между регионами было заключено соглашение о сотрудничестве. Глава области Дмитрий Азаров и Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт договорились развивать отношения в торгово-экономической, промышленно-кооперационной, научно-технической, социальной и культурной сферах.В делегацию вошли представители региональных минпрома и минэконома, администрации города Тольятти, руководители губернских промпредприятий и Самарского университета, сообщает пресс-служба облправительства.Знакомство с краем началось с посещения ООО «Индустриальный парк «Авангард» – лидера индустриальной недвижимости на Дальнем Востоке. Территория парка включена в состав ТОСЭР «Хабаровск». Руководство «Авангарда» рассказало о преимуществах, которые дает членство в Ассоциации индустриальных парков России. Только за последний год от организации поступило несколько десятков предложений инвесторов, причем преимущественно иностранных. И некоторые из них уже готовятся стать резидентами парка.Так же делегация посетила площадки ТОСЭР «Хабаровск». Благодаря ставке на производство качественной высокотехнологичной продукции перед местными инвесторами открывается вполне реальная перспектива экспорта в страны Азии.В рамках визита состоялась встреча с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. Самарский регион на ней представляли врио заместителя председателя Правительства – министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин и первый проректор – проректор по науке и инновациям Самарского университета Андрей Прокофьев.Глава областного минпрома рассказал о работе, проводимой совместно с коллегами из краевого Правительства. Речь шла об организации прямых поставок рыбной продукции в Поволжье. Еще одной важной темой стала перспектива участия ряда самарских предприятий, в частности АО «ТЯЖМАШ», в модернизации судостроительного комплекса Хабаровского края.Руководство края, в свою очередь, готово оказывать поддержку в привлечении инвесторов из Самарской области для формирования кластера пищевой промышленности. В регионе есть потребности в производстве муки, макаронных изделий, шоколадной продукции и растительного масла.«Хабаровчане подчёркивают, что инвестиции в Хабаровский край позволят не только удовлетворить спрос населения Дальнего Востока в бакалейных товарах, но и открывают возможность экспорта такой продукции в Китай», – отметил Николай Брусникин.В заключительный день визита делегация отправилась в Комсомольск-на-Амуре, где посетила авиационный производственный комплекс и судостроительный завод. Также был изучен опыт по формированию комплексной Программы развития дальневосточного города, в рамках которой объединены ресурсы муниципалитета, субъекта, возможности федерального бюджета, а также учтены инвестиционные планы госкорпораций, работающих на территории города.Стороны договорились о продолжении двусторонних контактов с целью укрепления производственных и торгово-экономических связей. Планируется рабочий визит в Самарскую область представителей дальневосточного бизнеса. Также поступило предложение от Губернатора Вячеслава Шпорта Главе региона Дмитрию Азарову в 2019 году побывать в Хабаровском крае и посетить Российско-Китайское промышленное ЭКСПО в Харбине (Китай).Фото: Вячеслав Реутов.