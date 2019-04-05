Где подработать жителям Самарской области?
5 апреля 2019 11:02
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Аналитики HeadHunter проанализировали вакансии Самарского рынка труда и выяснили, где проще всего найти допдоход.
На данный момент порядка 5% от общего числа вакансий на Самарском рынке труда приходится на предложения с частичной занятостью. Этот показатель оправдан тем, что работодатели в большинстве случаев всё же предпочитают трудоустраивать сотрудников на полный рабочий день. С начала года чаще всего упоминания о частичной занятости встречались в предложениях для административного персонала, начинающих специалистов, в продажах, транспортной сфере и медицине. Более 60% работодателей готовы трудоустроить соискателей без опыта работы.
Специальности, в которых работодатели указывают частичную занятость, разнообразны. Нередко требуются продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители, администраторы, специалисты контактных центров, курьеры, преподаватели, официанты, бухгалтеры.
«В почти половине предложений указана зарплата от 15 тысяч рублей. Но стоит учитывать, что оплата за частичную занятость нередко считается от количества отработанных часов и объём выполненной работы. От этого цифры варьируются, поэтому не совсем объективно говорить о зарплатном потолке или выделять средний размер оплаты труда», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы HeadHunter Поволжье.
Например, в вакансии курьера указана почасовая оплата с еженедельными выплатами, предполагаемая месячная зарплата 35 тысяч рублей. В предложении для педагога-воспитателя отмечен график работы – 2-3 раза в неделю, исходя из этого формируется и заработная плата. Для желающих подработать также есть вакансия продавца-консультанта. Как отмечает работодатель, график работы с удобными выходными. Предполагаемая зарплата от 16 000 рублей.
Фото pixabay.com
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