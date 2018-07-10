Фонд Сколково проводит в Самарской области свой Консультативный научный совет
10 июля 2018 11:39
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9 и 10 июля в Самарской области проходит значимое научное событие - Фонд @skolkovo_ru проводит на территории губернии свой Консультативный научный совет. У нас гостят учёные с мировым именем, среди которых Жорес Иванович Алфёров и Роджер Дэвид Корнберг, сообщает Департамент информационной политики региона.
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