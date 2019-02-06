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Дмитрий Азаров встретился с лидерами региональной IT-индустрии

6 февраля 2019 12:26
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Дмитрий Азаров встретился с лидерами региональной IT-индустрии Первая встреча с профессиональным it-сообществом прошла год назад.
Первая встреча с профессиональным it-сообществом прошла год назад.

Во вторник, 5 февраля, на площадке стартап-центра Самарского университета состоялась встреча Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с представителями IT-компаний региона. В обсуждении вопросов, связанных с развитием цифровых технологий, также участвовали президент вуза Виктор Сойфер, первый заместитель председателя Правительства региона Виктор Кудряшов, врио руководителя департамента информационных технологий и связи области Станислав Казарин.

Первая встреча с профессиональным it-сообществом прошла год назад. Тогда был намечен ряд перспективных планов и проектов, реализовать которые предстояло Правительству совместно с профессиональным сообществом. Сегодня Станислав Казарин кратко рассказал о проведенной за этот период работе.

По его словам, в 2018 году ожидается рост количества IT-специалистов в Самарской области примерно на 4%. Увеличиваются и налоговые поступления в бюджет региона от IT-компаний – если за весь 2017 год они составили 341 млн рублей, за 10 месяцев 2018 года – уже 404 млн рублей.

На сегодняшний день профильным министерством совместно с компаниями сформирован целый пул перспективных проектов, как уже действующих, так и планируемых к запуску. Например, в 2018 году началось строительство IT-парка на территории бывшего ГПЗ-4 в Самаре. Год назад этот проект только обсуждался, а теперь реализуется. Уже возведено несколько этажей здания на пересечении улицы Киевской и Московского шоссе. Многие компании выразили намерение стать резидентами парка. А само строительство идет с учетом их предложений.

Также в 2018 году получило развитие предложение IT-сообщества по софинансированию ипотечного кредитования для ценных специалистов, работающих в этой сфере. Это позволит создать условия для сохранения лучших кадров на территории Самарской области и привлечения их из других территорий. Предполагается, что ценным сотрудникам ипотеку будет оплачивать на 50% работодатель, и на 50% субсидировать областной бюджет. Проведен опрос ведущих компаний, составлен список из 177 таких специалистов. Предусмотреть средства в бюджете планируется уже с 2020 года.

Некоторые проекты IT-компаний Правительство региона готово взять на вооружение. Так на встрече с Губернатором была презентована разработка самарской компании по созданию интеллектуальной системы управления ресурсами, позволяющей оптимизировать работу крупных предприятий. Систему уже внедрили на ОАО «Российские железные дороги». Разработчики готовы сотрудничать с Правительством Самарской области в части внедрения этой системы для управления ходом реализации национальных проектов. Регион, напомним, участвует во всех 12 нацпроектах. «Это крайне важно, показателей будет огромное количество. Управление этими данными сама по себе задача не простая», – заметил Дмитрий Азаров.

Отдельно участники встречи остановились на проектах в сфере образования. Так, в рамках протокольного поручения Главы региона на базе Самарского университета и Самарского государственного университета путей сообщения в 2018 году были организованы курсы интернет-предпринимательства. Регулярно проводятся «хакатоны» с привлечением школьников старших классов и студентов, форумы и мероприятия IT-направленности.

Совместно с региональным министерством образования и науки составлен перспективный план по увеличению набора студентов вузов и ссузов по IT-специальностям. Сейчас потребность в таких специалистах крайне высока. Увеличению доли студентов по этим специальностям будет способствовать и нацпроект «Цифровая экономика».

Кроме того, по инициативе Дмитрия Азарова и президента Самарского университета Виктора Сойфера в регионе уже создан проектный офис цифрового развития. Он призван совместно с научными организациями и бизнесом продвигать IT-продукты самарских компаний на российском рынке. Еще одна задача проектного офиса – привлекать инвестиции от федеральных институтов развития и крупных российских инвесторов. Например, в 2018 году при его непосредственном содействии Минобрнауки РФ выделило региону 54 млн рублей на создание комплекса нейротренажеров.

Несмотря на успехи и наработки IT-компаний, впереди предстоит много работы. Дмитрий Азаров обозначил круг приоритетных задач, которые Правительство региона хочет решить совместно со специалистами этой отрасли.

По мнению участников встречи, для развития IT в Самарской области нужно вести опережающую подготовку кадров в сфере цифровой экономики, организовать системную работу по раннему выявлению одаренных детей. Также нужно проводить на территории региона крупные федеральные и международные мероприятия, развивать экспорт IT-технологий, продуктов и услуг. По всем направлениям были внесены предложения.

Общение с лидерами IT-сообщества продолжалось более трех часов. За это время были озвучены десятки предложений и идей по дальнейшей цифровизации работы региональных институтов, повышению уровня IT-грамотности, ранней профоритентации детей и подростков, сообщает пресс-служба облправительства.

«Потенциал в сфере цифровой экономики очень большой. В самарских IT-компаниях есть люди, готовые решать самые масштабные задачи. Есть искреннее желание вам помочь, – подытожил Дмитрий Азаров. – За этим будущее, за этим колоссальный потенциал региона. Готовы создавать для вас комфортные условия, оказывать поддержку там, где это необходимо».
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