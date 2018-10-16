Дмитрий Азаров провел совещание с Министром имущественных отношений Самарской области и структурными подразделениями ведомства.

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Губернаторпровел совещание с Министром имущественных отношений Самарской области и структурными подразделениями ведомства. Дмитрий Азаров подчеркнул: необходимо чёткое соответствие деятельности министерства задачам, которые стоят перед Самарской областью.Одна из таких задач - определение границ муниципальных образований. Качество территориального планирования является одним из важных факторов инвестиционной привлекательности региона и учитывается при составлении рейтинга состояния инвестклимата АСИ.Общая площадь территории региона более 5 млн 360 тыс. га, из которых 1 млн 713 тыс. га - неразграниченные земельные участки. Минимущество региона намерено к концу 2019 г. завершить работу по установлению границ муниципальных образований области, сообщает Департамент информполитики региона.Выполнение этой работы позволит:решать споры административно-территориальной принадлежности земель;повысить инвестиционную привлекательность Самарской области.Губернатор поставил задачу усилить контроль за работой подрядчика, чтобы обеспечить строгое выполнение целевых показателей."Существуют современные космические технологии, позволяющие оптимизировать процесс. Подрядчику объявляйте трехсменный график. Целевой показатель должен быть выполнен",- поручил Дмитрий Азаров руководителю министерства.Фото Департамента.