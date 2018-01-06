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Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры
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Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры

6 января 2018 10:36
84
Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры
В работе приняли участие министры и руководители подразделений профильных ведомств регионального правительства.

В пятницу, 5 января, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры. В работе приняли участие министры и руководители подразделений профильных ведомств регионального правительства, сообщает пресс-служба облправительства.

Врио министра строительства Александр Баландин доложил Главе региона о первых результатах работы с застройщиками в системе представления электронных государственных услуг. Напомним, по поручению Дмитрия Азарова с 1 декабря 2017 года выдачу разрешений на строительство можно оформить через МФЦ. По данным регионального минстроя, за этот период было принято три электронных заявки, проблем с обработкой документов не возникло. В перспективе министерство планирует принимать все заявки именно в электронном виде.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что окончательно переходить на такую форму взаимодействия можно будет только после обсуждения процедуры с профессиональным сообществом застройщиков, а также полной уверенности в том, что механизм подачи документов работает четко, понятно и отрабатывается в установленные законом сроки. «Прежде чем полностью отказаться от бумажного документооборота, мы должны проверить не только свою готовность, но и готовность участников строительной отрасли. Механизм должен быть понятен и удобен всем, только тогда работа будет эффективна», - заявил Дмитрий Азаров.

Информатизация строительной отрасли необходима и в части совершенствования градостроительной документации. Необходимо создание единой информационной системы, данные в которой смогут вносить и региональные власти, и муниципалитеты. Это позволит избежать несогласованности действий региональных и муниципальных ведомств, в нужный момент отследить всю цепочку принимаемых решений в каждом конкретном вопросе градостроительной сферы. «Когда в каждом муниципалитете своя система, это значительно усложняет экспорт данных. Единая информационная система позволила бы снять многие вопросы и организовать взаимодействие на качественно новом уровне», - заявил Глава региона.

Также в ходе совещания обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры региона. О планах в этой отрасли доложил руководитель профильного министерства Иван Пивкин. На сегодняшний день в области разрабатывается несколько крупных проектов, реализация которых сможет укрепить статус региона как крупного транспортного узла Поволжья. Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость составления перспективных планов развития отрасли с опорой на федеральные документы и разработки.

«Транспортная схема - это серьезный драйвер развития территории региона. Необходимо увязывать ее с федеральными планами развития перевозок. История человечества очень хорошо показывает, что происходит с населенными пунктами, регионами, которые остаются вне важнейших транспортных потоков. Нам обязательно нужно быть вовлеченными в эту работу», - резюмировал Дмитрий Азаров.

 
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