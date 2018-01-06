Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры
6 января 2018 10:36
84
В пятницу, 5 января, врио Губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное вопросам градостроительства и развития транспортной инфраструктуры. В работе приняли участие министры и руководители подразделений профильных ведомств регионального правительства, сообщает пресс-служба облправительства.
Врио министра строительства Александр Баландин доложил Главе региона о первых результатах работы с застройщиками в системе представления электронных государственных услуг. Напомним, по поручению Дмитрия Азарова с 1 декабря 2017 года выдачу разрешений на строительство можно оформить через МФЦ. По данным регионального минстроя, за этот период было принято три электронных заявки, проблем с обработкой документов не возникло. В перспективе министерство планирует принимать все заявки именно в электронном виде.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что окончательно переходить на такую форму взаимодействия можно будет только после обсуждения процедуры с профессиональным сообществом застройщиков, а также полной уверенности в том, что механизм подачи документов работает четко, понятно и отрабатывается в установленные законом сроки. «Прежде чем полностью отказаться от бумажного документооборота, мы должны проверить не только свою готовность, но и готовность участников строительной отрасли. Механизм должен быть понятен и удобен всем, только тогда работа будет эффективна», - заявил Дмитрий Азаров.
Информатизация строительной отрасли необходима и в части совершенствования градостроительной документации. Необходимо создание единой информационной системы, данные в которой смогут вносить и региональные власти, и муниципалитеты. Это позволит избежать несогласованности действий региональных и муниципальных ведомств, в нужный момент отследить всю цепочку принимаемых решений в каждом конкретном вопросе градостроительной сферы. «Когда в каждом муниципалитете своя система, это значительно усложняет экспорт данных. Единая информационная система позволила бы снять многие вопросы и организовать взаимодействие на качественно новом уровне», - заявил Глава региона.
Также в ходе совещания обсуждались вопросы развития транспортной инфраструктуры региона. О планах в этой отрасли доложил руководитель профильного министерства Иван Пивкин. На сегодняшний день в области разрабатывается несколько крупных проектов, реализация которых сможет укрепить статус региона как крупного транспортного узла Поволжья. Дмитрий Азаров подчеркнул необходимость составления перспективных планов развития отрасли с опорой на федеральные документы и разработки.
«Транспортная схема - это серьезный драйвер развития территории региона. Необходимо увязывать ее с федеральными планами развития перевозок. История человечества очень хорошо показывает, что происходит с населенными пунктами, регионами, которые остаются вне важнейших транспортных потоков. Нам обязательно нужно быть вовлеченными в эту работу», - резюмировал Дмитрий Азаров.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
6 января 2018 10:47
Системная работа по проблемным объектам не прекращается и в дни январских праздников. Экономика региона
90
6 января 2018 10:36
В работе приняли участие министры и руководители подразделений профильных ведомств регионального правительства. Экономика региона
84
1 января 2018 14:15
Все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ. Экономика региона
322
Финансы и Банки
3 января 2018 19:07
Переход на систему электронного документооборота имеет массу преимуществ. Обзор СЭД для вас в DocPlace.ru. Здесь вы сможете сравнить СЭД. Финансы и Банки
73
31 декабря 2017 15:23
28 декабря все эти данные с сайта Минфина исчезли без какого-либо объяснения со стороны ведомства. Финансы и Банки
565
Строительство
29 декабря 2017 13:05
По предварительным оценкам, стоимость нового Дворца спорта составляет около 2,15 млрд рублей. Строительство
1479
26 декабря 2017 13:29
Масштабная стройка активно ведётся на обоих берегах реки Самары. Строительство
762
22 декабря 2017 09:05
Контроль за производством работ ведется в ежедневном режиме Строительство
406
Новости
|
Москва – это город возможностей, куда постоянно приезжает молодежь со всей...
|
Теперь аренда апартаментов в москве или любой другой недвижимости...
|
06.12.2017
Последнее время люди стали часто интересоваться различными отопительными...
Налоги
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1045
1 февраля 2017 16:15
Закрыть ИП в СПБ можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов. Налоги
1026
19 сентября 2016 15:30Рынок труда в Самаре в текущем году
Самара – центр Поволжского экономического района. В этом городе с населением, превышающим 1 миллион человек, находится много машиностроительных и... Налоги
2072
Бизнес
23 декабря 2017 17:39
В Минэкономразвития, напротив, изменения считают позитивными. Бизнес
344
12 декабря 2017 21:00
Благодаря современному новому решению из раздела высоких технологий, становится возможным максимально оперативно воплощать в реальность самые неожиданные... Бизнес
117
13 ноября 2017 17:30
Никто на свете не любит сильнее свою работу, чем самый знаменитый SEO-специалист Игорь Шевченко. Бизнес
723
Новости компаний
28 декабря 2017 12:24
Общая задолженность компании составляет 347,7 млн рублей. Новости компаний
208
28 декабря 2017 09:11
26 декабря из Большого порта Санкт-Петербурга в Венесуэлу отправились 12 контейнеров с сэндвич-панелями производства АО «Теплант». Новости компаний
226
27 декабря 2017 23:05
Для того, чтобы в помещении было всегда приятно находиться, нужно позаботиться о влажности и температуре воздуха там. Лучше подумать об этом вопросе ещё на... Новости компаний
91
27 декабря 2017 11:23
Он был проведен для сотрудников ПАО «Самараэнерго». Новости компаний
211
IT и Коммуникации
25 ноября 2017 10:09
Sennheiser по праву считается одной из ведущих компаний в отрасли аудио индустрии по всему миру. Данный бренд зарекомендовал себя, как качественный... IT и Коммуникации
161
9 ноября 2017 20:55
Выбрав мобильный телефон или планшет, после покупки у нас появляется другая важная задача: приобрести аксессуары - стильные и качественные, по доступным ценам. IT и Коммуникации
192
20 октября 2017 16:50
Приветствуем вас, уважаемые посетители нашего прекрасного сайта Сервис покупки авиабилетов. Вашему вниманию представляется уникальный сервис, с помощью... IT и Коммуникации
262
Транспорт
5 января 2018 19:56Управление логистикой в транспортной компании
Обзорная статья - как улучшить управление логистикой в транспортной компании. Транспорт
53
4 января 2018 12:14
Оно вступит в силу с 9 января. Транспорт
424
3 января 2018 19:04
Для того чтобы владелец автомобиля мог знать о существующих у него штрафах, которые были выписаны инспектором ГИБДД, а может быть, полученных в автоматическом... Транспорт
423
31 декабря 2017 10:53
Ограничений движения транспорта в связи с празднованием Рождества не предусмотрено. Транспорт
391
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6015
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2246
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9188
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2822
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10956
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3214
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2948
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1800
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2191
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2083
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1743
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3371
Мероприятия