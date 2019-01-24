Дмитрий Азаров провел ряд встреч в Москве в рамках рабочей поездки
24 января 2019 10:08
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В среду, 23 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с рабочим визитом находится в Москве. В рамках поездки Глава региона провел ряд встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств.
Глава региона принял участие в заседании рабочей группы Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Члены рабочей группы, в которую вошли руководители федеральных министерств и ведомств, а также главы ряда регионов, определили конкретные планы работы на 2019 год и обсудили важнейшие вопросы стратегического планирования.
Вопросы развития цифровой экономики, участие Самарской области в проектах по совершенствованию современных информационных технологий Дмитрий Азаров обсудил с заместителем Председателя Правительства РФ Максимом Акимовым. Особое внимание в ходе разговора стороны также уделили строительству ряда крупнейших инфраструктурных объектов, в числе которых магистраль Центральная в Самаре, запуск скоростного железнодорожного сообщения «Самара-Курумоч-Тольятти», а также возведение моста через Волгу в районе села Климовка. Строительство сооружения начнется уже в этом году. Для реализации привлечены средства федерального бюджета, в ближайшее время определится подрядчик.
Также Губернатор встретился с заместителем Министра строительства РФ Андреем Чибисом. В ходе беседы обсуждались вопросы развития Самарско-Тольяттинской агломерации, которая является самой крупнейшей «нестоличной» в стране, поскольку в ней проживает более 2,7 млн человек.
Глава региона отметил, благодаря системной работе областного правительства Самарско-Тольяттинская агломерация (СТА) включена в проекты федеральных стратегических документов. Разработка концепции развития территории, а также всей необходимой документации, будет вестись с привлечением опытных экспертов.
«Благодаря участию федерального министерства предполагается привлечение к реализации проекта развития Самарско-Тольяттинской агломерации иностранных экспертов, архитектурных бюро», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
Напомним, Самарско-Тольяттинская агломерация входит в ТОП наиболее развитых агломераций России. СТА рассматривается как точка опережающего роста с большой концентрацией экономической и социокультурной активностью.
В рамках поездки Глава региона принял участие в семинаре-совещании, которое провела руководитель Минздрава РФ Вероника Скворцова. В рамках этой встречи обсуждались детали и план реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Самарской области. В рамках региональной составляющей большого федерального проекта планируется открыть 2 сосудистых центра в Тольятти и Сызрани, а также переоснастить стационарное отделение Самарского областного и Тольяттинского онкодиспансеров, запустить 12 центров амбулаторной онкологической помощи. Для жителей удаленных от райцентров сёл намечено строительство, реконструкция ФАПов, закупка оборудования. Это позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей малонаселенных пунктов.
Отметим, что Губернатором ведется системная работа по привлечению средств из федерального бюджета, отстаиванию интересов региона на федеральном уровне. Важнейшей задачей является максимально полное участие региона в национальных проектах, подготовке проектной и заявочной документации, сообщает пресс-служба облправительства.
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