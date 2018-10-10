Дмитрий Азаров провел рабочие встречи в федеральных ведомствах
10 октября 2018 10:30
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Во вторник, 9 октября, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел ряд встреч в федеральных ведомствах. В частности, глава региона встретился с и.о. Министра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой. Стороны обсудили реализацию национального проекта "Здравоохранение" на территории Самарского региона.
Нацпроект включает в себя восемь направлений, которые охватывают практически все сферы отрасли — от развития первичной медико-санитарной помощи, до профильного образования. Одна из ключевых задач — снижение смертности трудоспособного населения, в том числе от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Для этого в субъектах России будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи. Пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. Особое внимание будет уделено детскому здоровью — в рамках федеральной программы планируется строительство и ремонт детских больниц и поликлиник. Все указанные цели отражены в майском Указе Президента Владимира Путина.
По итогам встречи и. о. руководителя минздрава России с губернатором Самарской области достигнут ряд важных договоренностей в рамках реализации федеральных программ. "Мы договорились практически по всем направлениям, заявленным регионом, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Есть необходимость доработать ряд проектов для того, чтобы получить подтверждение финансирования". Глава региона пояснил, что эта работа до конца этого года будет полностью завершена.
Отдельно в рамках встречи обсуждался вопрос технической модернизации лечебных учреждений Самарской области. "Все вопросы, связанные с оборудованием, со скорой медицинской помощью, цифровизацией системы здравоохранения, решены — заявка Самарской области полностью подтверждена", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Сегодня Глава региона также встретился с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой. Стороны обсудили реализацию еще одного важного приоритетного проекта "Образование", который рассчитан на 6 лет. В рамках его реализации запланировано строительство детских садов, школ, модернизация оборудования учреждений. Все меры направлены на повышение качества и уровня образования в России.
Дмитрий Азаров отметил, что регион в кратчайшие сроки намерен подготовить заявку по тем критериям, которые буквально недавно были определены министерством, для участия региона в национальном проекте, пишет Волга Ньюс.
"Рассчитываю, что мы также получим подтверждение выделения федеральных средств на реализацию проектов на территории Самарской области", — выразил уверенность руководитель региона.
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