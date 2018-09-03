Дмитрий Азаров посетил ПАО "Тольяттиазот"
3 сентября 2018 11:47
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Рабочее утро Главы региона Дмитрия Азарова началось в Тольятти на одном из крупнейших предприятий химической промышленности в РФ - ПАО "Тольяттиазот".
Основной деятельностью завода является выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 га производственной площадки.
Глава региона пообщался с руководством и коллективом предприятия. На основной площадке работает более 4 тысяч человек. Например, центральном пункте управления 6 агрегата производства аммиака трудятся и опытные (36 лет стажа),и совсем молодые специалисты. Развито наставничество, сообщает Департамент информационной политики региона.
В ходе встречи Дмитрия Азарова с трудовым коллективом ТоАЗ состоялся обстоятельный разговор о будущем предприятия и перспективах развития Автограда. Сегодня на ТоАЗ ситуация стабильная, реализуются инвест и эко программы, растет зарплата (средняя з/п 52000 руб).
Глава региона отметил: очень важно, что, даже столкнувшись с внешними вызовами, связанную с международной повесткой ТоАЗ продолжил ритмичную работу и предприятию удалось удержать стабильный уровень производства.
" Мы безусловно продолжим работу с руководством ТоАЗ по преодолению имеющихся сложностей. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку"- резюмировал Дмитрий Азаров.
Фото департамента.
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