Дмитрий Азаров посетил ПАО "Тольяттиазот"

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Рабочее утро Главы регионаначалось в Тольятти на одном из крупнейших предприятий химической промышленности в РФ - ПАО "Тольяттиазот".Основной деятельностью завода является выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 2 агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 га производственной площадки.Глава региона пообщался с руководством и коллективом предприятия. На основной площадке работает более 4 тысяч человек. Например, центральном пункте управления 6 агрегата производства аммиака трудятся и опытные (36 лет стажа),и совсем молодые специалисты. Развито наставничество, сообщает Департамент информационной политики региона.

В ходе встречи Дмитрия Азарова с трудовым коллективом ТоАЗ состоялся обстоятельный разговор о будущем предприятия и перспективах развития Автограда. Сегодня на ТоАЗ ситуация стабильная, реализуются инвест и эко программы, растет зарплата (средняя з/п 52000 руб).

Глава региона отметил: очень важно, что, даже столкнувшись с внешними вызовами, связанную с международной повесткой ТоАЗ продолжил ритмичную работу и предприятию удалось удержать стабильный уровень производства.

" Мы безусловно продолжим работу с руководством ТоАЗ по преодолению имеющихся сложностей. Вы всегда можете рассчитывать на мою поддержку"- резюмировал Дмитрий Азаров.

Фото департамента.