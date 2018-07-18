Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он включает в себя пешеходные зоны, велопрокат, спортивные и детские площадки, зоны массовых мероприятий, планируется развитие территории прибрежного парка.
Дмитрий Азаров осмотрел проект благоустройства набережной Тольятти
В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог, невролог, офтальмолог.
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Улица Куйбышева будет пешеходной до конца лета в выходные дни, в эти дни меняется схема движения транспорта
Улица Куйбышева будет пешеходной до конца лета в выходные дни, в эти дни меняется схема движения транспорта
На выполнение работ по семи проектам, касающимся повышения эффективности космической и авиационной промышленности.
В развитие аэрокосмического кластера Самарской области вложат 50 миллионов рублей
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.
В Тольятти преподаватель за получение от студентов взятки предстанет перед судом
В нем отразятся основные вехи развития города со времён Ставрополя.
На месте бывшего кинотеатра "Маяк" в Тольятти появится первый исторический сквер
Вопрос налогообложения криптовалютной отрасли должен решаться после принятия законопроекта о цифровых деньгах.
В России власти не планируют вводить особый налоговый режим для майнеров и держателей монет
сегодня  Среда, 18 июля, 16:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/07:
USD 62.44
0.18
EUR 73.24
0.44
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Дмитрий Азаров открыл общеобластную стратегическую сессию "Комфортная среда: новое качество жизни"

18 июля 2018 12:16
123
Дмитрий Азаров открыл общеобластную стратегическую сессию
Она стартовала сегодня в Тольятти.

Сегодня в Тольятти стартовала общеобластная стратегическая сессия "Комфортная среда: новое качество жизни". В центре внимания - вопросы благоустройства,ЖКХ, строительства и внедрения современных технологий. В обсуждении участвуют активные граждане, эксперты регионального и федерального уровня.
Сессия даёт старт серии встреч, посвящённых перспективному развитию региона по самым разным направлениям - от социальной сферы до развития кадрового потенциала. В рамках тематических секций будут разработаны предложения, которые войдут в Стратегию лидерства региона.

"Задача стоит амбициозная - сформулировать не очередные ведомственные планы на год или три, а выработать комплексную долгосрочную Стратегию развития Самарской области, которая станет ключевым ориентиром при принятии планов и программ на годы вперёд", - подчеркнул глава региона Дмитрий Азаров.
Он заявил: комфортная среда определяется не только благоустройством общественных пространств, но и содержанием жилья, качеством инфраструктуры и работы служб: "Наша задача- выстроить в жилищно-коммунальной сфере новые, понятные, справедливые отношения, отвечающие запросам граждан".

Одна из ключевых тем сессии - управление жилищным фондом. Дмитрий Азаров констатировал - большинство граждан не удовлетворены работой УК, качеством коммунальных услуг, непрозрачностью платежей. Для того, чтобы вывести управление на новый уровень, необходим комплекс мер.

"Мы должны задать чёткие стандарты управления жилым фондом и создать отметил Дмитрий Азаров.
Решения:
модельный договор управления МКД
Единый расчетный центр
"Умный город"
Привлечение частных инвестиций в ЖКХ.

Модельный договор МКД, был разработан по итогам встреч со старшими домов и управляющими микрорайонов. Это - яркий пример документа, рождённого не в кабинетах чиновников, а людьми, которые сталкиваются с проблемами на практике. Внедрение ЕРЦ, в свою очередь, позволит устранить неразбериху при начислении коммунальных платежей и минимизировать необходимость включения ручного управления - как произошло в этом году в Тольятти и Сызрань, когда пришлось подключаться лично Дмитрию Азарову.
Что касается программы "Умный город", Тольятти включён в число пилотных городов, где будут реализоваться эти новшества. На базе технопарка "Жигулевская долина" создан центр, объединивший более 30 ведущих региональных разработчиков инновационных технологий и продуктов, сообщает Департамент информационной политики региона.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
18 июля 2018  15:08
На выполнение работ по семи проектам, касающимся повышения эффективности космической и авиационной промышленности.
В развитие аэрокосмического кластера Самарской области вложат 50 миллионов рублей
 На выполнение работ по семи проектам, касающимся повышения эффективности космической и авиационной промышленности.  Экономика региона
79
18 июля 2018  13:30
Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум на 4%
Минтруд предлагает повысить прожиточный минимум на 4%
В ведомстве уточняют, что это связано с подорожанием продуктов на 3,8%.  Экономика региона
97
18 июля 2018  12:38
Самарские таможенники выявили уклонение от уплаты таможенных платежей более 7 миллионов рублей
Самарские таможенники выявили уклонение от уплаты таможенных платежей более 7 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело. Экономика региона
110
Весь список
Финансы и Банки
17 июля 2018  12:45
Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу На ней публикуются истории, участникам которых требуется помощь.
Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу
На ней публикуются истории, участникам которых требуется помощь. Финансы и Банки
273
16 июля 2018  20:38
Совсем отменять минимальную сумму кредита, для которой можно не рассчитывать ПДН, регулятор посчитал нецелесообразным, так как при наличии порога сохраняется доступность получения населением «кредитов до зарплаты» размером до 10 тыс. руб.
ЦБ отложил обязательный расчет долговой нагрузки для выдачи кредита
Совсем отменять минимальную сумму кредита, для которой можно не рассчитывать ПДН, регулятор посчитал нецелесообразным, так как при наличии порога сохраняется... Финансы и Банки
328
16 июля 2018  19:20
Выплаты начнутся с 23 июля 2018 года (понедельник).
ПАО «Сбербанк» выбран банком-агентом для выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО АКБ «ГАЗБАНК»
Выплаты начнутся с 23 июля 2018 года (понедельник).    Финансы и Банки
741
Весь список
Строительство
18 июля 2018  10:49
Военнослужащие в Самарской области получили на 14% больше жилья, чем в 2017 году
Военнослужащие в Самарской области получили на 14% больше жилья, чем в 2017 году
196 военнослужащих реализовали право на постоянное жилье. Строительство
136
16 июля 2018  13:34
В Самарской области появится мост через Климовку
В Самарской области появится мост через Климовку
Его длина составит около 4 км. Строительство
325
11 июля 2018  19:59
Недвижимость в Тольятти - недорогие квартиры в ТольяттиДом
Недвижимость в Тольятти - недорогие квартиры в ТольяттиДом
 Приобретение квартиры - важный и ответственный момент в жизни каждого человека. И необходимо грамотно подойти к выбору жилья. Для этого всегда можно... Строительство
140
Весь список

Новости

Строительная компания BAU CENTER
22.06.2018
Строительная компания BAU CENTER
 Для всех, кого интересует профессиональное строительство частных и коммерческих,...
Поставки строительного и промышленного оборудования
16.05.2018
Поставки строительного и промышленного оборудования
 Использование строительного и промышленного оборудования важно на многих...
Респектабельный офис и натяжные потолки
07.05.2018
Респектабельный офис и натяжные потолки
 
Все новости →
Налоги
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
396
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
1613
1 февраля 2017  16:15
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
Какие ситуации могут стать причиной для закрытия ИП
  Закрыть ИП в СПБ  можно несколькими путями: самостоятельно или при помощи квалифицированных юристов.  Налоги
1614
Весь список
Бизнес
11 июля 2018  21:10
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.
Маск подписал соглашение о строительстве недалеко от Шанхая завода Tesla, способного выпускать около 500 тыс. машин в год
Завод под Шанхаем станет первым производством Tesla, находящимся вне США.  Бизнес
425
11 июля 2018  19:26
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.
Самарский Cherry Hostel установил рекорд завышения цен в гостиницах
Вместо допустимых 6270 рублей, номер предложили снять за 14 000 рублей.  Бизнес
409
9 июля 2018  20:08
Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа.
Автором документа с фармстратегией Минпромторга оказался менеджер Biocad
 Производитель сообщил, что направлял в ведомство только пакет предложений для документа.   Бизнес
517
Весь список


Новости компаний
17 июля 2018  18:27
Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке группы Gallery, второго по выручке оператора наружной рекламы в России.
Владелец СТС и «Ю» получит контроль над тысячами рекламных конструкций
 Владелец телеканалов и региональных радиостанций Иван Таврин готов инвестировать в новый для себя медиасегмент. Предприниматель ведет переговоры о покупке... Новости компаний
274
16 июля 2018  17:31
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»).
Акции «Мегафона» подскочили на 17% на фоне новостей о делистинге
Выкуп акций будет проводить Megafon Investments Limited (100-процентная «дочка» «МегаФона»).  Новости компаний
230
14 июля 2018  16:24
Капсулу с людьми в космос пока не отправляли, однако компания обещала начать продажи билетов уже в следующем году.
Стоимость туристического полета в космос на корабле от Blue Origin будет начинаться от $200 тысяч
 Капсулу с людьми в космос пока не отправляли, однако компания обещала начать продажи билетов уже в следующем году.  Новости компаний
524
13 июля 2018  20:18
Ни о характеристиках, ни о цене информации нет. Мы пока только можем гадать, каким будет совершенно новый и первый смартфон компании.
Яндексу одобрили выпуск смартфона Яндекс.Телефон
Ни о характеристиках, ни о цене информации нет. Мы пока только можем гадать, каким будет совершенно новый и первый смартфон компании.  Новости компаний
401
Весь список
IT и Коммуникации
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
283
3 мая 2018  18:43
Необходимые приложения для Андроид
 Сегодня практически каждый человек имеет новый гаджет. Смартфоны на системе андроид постоянно сопровождают людей. Они становятся незаменимыми помощниками и... IT и Коммуникации
239
27 апреля 2018  19:42
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
SMS рассылка, как способ привлечения новых клиентов
 Большинство людей стремится достичь успехов в собственном деле. Открытие своего бизнеса – это первый шаг к успеху. Но как не потерять равновесия? IT и Коммуникации
241
Весь список
Транспорт
17 июля 2018  18:53
Специалисты провели годовой опрос пассажиров более чем в 100 странах.
Бортовое питание «Аэрофлота» признано лучшим в мире
Специалисты провели годовой опрос пассажиров более чем в 100 странах.   Транспорт
288
17 июля 2018  14:01
Разработаны новые правила сопровождения кортежей
Разработаны новые правила сопровождения кортежей
Общественное обсуждение документа заканчивается 30 июля.  Транспорт
308
17 июля 2018  13:37
Внимание жителям Самарской области: через две недели электрички начнут ходить по местному времени
Внимание жителям Самарской области: через две недели электрички начнут ходить по местному времени
С 1 августа жителям региона придется привыкать к новому расписанию.  Транспорт
254
17 июля 2018  13:11
Вагоны самарского метро приведут в порядок От идеи приобрести вагоны из московского метро отказались.
Вагоны самарского метро приведут в порядок
От идеи приобрести вагоны из московского метро отказались. Транспорт
293
Весь список


Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
384
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
447
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
622
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2171
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2610
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1114
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1061
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1019
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2735
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1798
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2966
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
320
Весь список

Мероприятия
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
В Самарской области специалисты подвели итоги акции «Подари мне жизнь»
В Самаре на набережной стартует третий Фестиваль по пляжным видам спорта «Самара Open Комус Fest»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда