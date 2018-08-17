Дмитрий Азаров о Тольятти: "Сейчас мы выходим на новый уровень подготовки долгосрочной стратегии развития города"
17 августа 2018 12:53
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Как сообщалось ранее, сегодня, 17 августа в Тольятти проходит сессия, посвященная разработке стратегии социально-экономического развития города на период до 2030 года. Работа будет поделена на пять секций: "Социальная сфера и человеческий капитал", "Промышленность и предпринимательство", "Градостроительство, городская среда и инфраструктура", "Экология и устойчивое развитие", "Управление развитием".
Открывая стратегическую сессию, глава региона Дмитрий Азаров отметил:"Я понимаю, что Тольятти во многом в начале пути. О стратегии развития города задумывались и раньше, но сейчас мы выходим на новый уровень подготовки долгосрочной стратегии развития города. Мне важно услышать, какие мнения обсуждаются, где вы видите векторы развития, точки роста, где нужна помощь от регионального правительства, какие задачи мы будем сообща решать для того, чтобы обеспечить опережающий рост не только Тольятти, но и Самарской области, и РФ", сообщает Департамент информационной политики региона.
"Я знаю о тех проблемах и ограничениях, которые есть сегодня в Тольятти. Но знаю и о тех возможностях, которые Тольятти имеет - это те преференции, беспрецедентные преференции, которые даны городу на региональном федеральном уровне. Мы должны научиться использовать эти открывшиеся возможности. И самая главная ценность - это энергичные, талантливые, высокопрофессиональные, высококвалифицированные люди, которые живут в Тольятти, трудятся, растят своих детей, формируя будущее родного города. Мы должны создать условия для реализации потенциала каждого жителя Тольятти, создать условия, чтобы сюда ехали, а не уезжали. Самые современные производства, самые инновационные подходы, лучшие мировые технологии сегодня здесь. А это значит, что у города очень хорошее будущее", - заявил Дмитрий Азаров.
В ходе стратегической сессии по отдельным стратегическим направлениям развития Тольятти выступают руководители профильных региональных министерств. Идёт подробный разбор проблем, которые предстоит преодолеть в ближайшие годы.
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