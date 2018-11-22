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Бюджет Самары на 2019 год принят в первом чтении

22 ноября 2018 13:34
91
Бюджет Самары на 2019 год принят в первом чтении Он планируется бездефицитным.
Он планируется бездефицитным.

20 ноября депутаты думы Самары утвердили основные параметры бюджета города на 2019 год. Одна из главных особенностей бюджета следующего года — то, что он планируется бездефицитным. По мнению депутатов и представителей администрации, это поможет городу предотвратить рост муниципального долга и сконцентрироваться на увеличении собственных доходов.

Главный финансовый документ на 2019 год был внесен в думу в конце октября и подробно рассматривался на заседаниях всех профильных комитетов.

Согласно Бюджетному кодексу, в первом чтении утверждаются основные параметры финансового документа. По словам Максима Харитонова, объем доходов города равен объему расходов и составит 14,9 млрд рублей в 2019 году, 15,8 млрд рублей — на плановый период 2020 года и 15,9 млрд рублей — на плановый период 2021 года. Основными источниками доходов бюджета по-прежнему остаются налог на доходы физических лиц, земельный налог, ЕНВД и доходы от использования муниципального имущества.

Глава Самары Елена Лапушкина подчеркнула, что бюджет традиционно сверстан социально направленным, самой капиталоемкой сферой является образование. Бюджет запланирован бездефицитным, что позволит избежать роста муниципального долга. Кроме того, у Самары есть все шансы на поддержку из вышестоящих бюджетов. Напомним, в текущем году эти средства составили свыше 11 млрд рублей.

Депутаты единогласно приняли бюджет в первом чтении. Перед тем как документ будет вынесен на окончательное голосование, администрация города доработает его с учетом сделанных во время обсуждения замечаний и предложений, пишет Волга Ньюс.


Фото pixabay.com

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Комментарии



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