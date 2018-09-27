Бюджет Самарской области заплатит по кредитам отца четверых детей
27 сентября 2018 10:21
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В Самарской области решено выделить 697,6 тысяч рублей Дмитрию Деганову, отцу четверых детей, который оказался не в состоянии расплатиться по набранным банковским кредитам. Выделить необходимые средства из своего резервного фонда распорядился губернатор Дмитрий Азаров. Во вторник, 25 сентября, постановление главы региона опубликовал сайт регионального правительства.
Средства, оказавшемся «в трудной жизненной ситуации» (как сформулировано в документе), выделят в виде единовременной социальной выплаты. Ее разрешено направить только на погашение задолженности по кредитам.
Деньги перечислят на расчетные счета многодетного отца, открытые в банках ВТБ, «Почта Банк», «Ренессанс кредит», после того как он представит документы, подтверждающие наличие задолженности и ее суммы в указанных банках. Когда средства поступят, г-н Деганов обязан будет снова отчитаться перед департаментом управления делами губернатора об остатках обязательств.
Врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова пояснила ситуацию в твиттере "СО" ОНЛАЙН": Семья оказалась в тяжелейшей ситуации в связи с заболеванием младшего ребёнка. Проводится высокотехнологичное дорогостоящее лечение федеральном медицинском центре. Мама выбыла из трудовой деятельности на несколько лет," - сообщила она.
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