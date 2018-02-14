Бюджет Самарской области получит 700 млн рублей на развитие транспортной системы
14 февраля 2018 10:35
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В 2018 году бюджет Самарской области получит 700 млн рублей на развитие транспортной системы. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства России.
— Деньги выделят из федерального бюджета. Они пойдут на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений, — говорится в документе.
Ранее правительство РФ выделило Самарской области 3,6 млрд рублей по программе «Безопасные и качественные дороги». В Самаре отремонтируют 40 дорог общей протяженностью 44,3 км.
Самые значимые объекты — улица Ново-Вокзальная на участке от Ново-Садовой до Вольской и Новокуйбышевское шоссе между Уральской и Пугачевским трактом, пишет 63.ру.
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