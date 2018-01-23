Больше всего вторичного жилья в Самаре предлагают в Промышленном районе

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СОФЖИ подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости Самары в декабре 2017 года. При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости г.Самара было проанализировано 5320 уникальных предложений, опубликованных на сайте «N1.RU. Недвижимость» (https://samara.n1.ru).По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в г.Самара в декабре составила 56 579 рублей.За месяц – с ноября по декабрь 2017 средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара выросла на 96 рублей или 0.17%. Это небольшая положительная динамика, тем не менее, характеризует общую тенденцию последних месяцев – стабилизацию средней удельной цены предложения на вторичном рынке Самары.Этот процесс пошел с июля 2017 года.По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Промышленный район – 20,0%. Меньше всего предложений в Самарском районе – 4,1%.При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» - 38,9% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе – 10,1% от общего числа предложений. Наименьшее – «малосемейки» в Ленинском и Железнодорожном районах – по 0,1% от общего количества предложений.По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в декабре 2017 года 1-комнатных квартир в Промышленном районе – 7,6% от общего числа, наименьшее – 1–комнатных квартир в Самарском районе – 1,2% от общего количества предложений.Самым «дорогим» районом Самары в декабре 2017 года стал Ленинский. Здесь средняя удельная цена предложения 1 кв.м. составляет 75836 рублей. Самая низкая цена – в Куйбышевском районе – 41 176 рублей/кв.м.Максимальная средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади у 2-комнатных «элиток» в Ленинском районе – 98 134 рубля, минимальная – у 3-комнатных «сталинок» в куйбышевском районе – 29 596 рублей.